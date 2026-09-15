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中華職棒樂天桃猿昨（15）日以2：1險勝台鋼雄鷹，雖然下半季重返龍頭寶座，但卻傷了一員大將，後援主力投手莊昕諺前役遭到王博玄強襲球擊中臉部，當場倒地不起，並緊急送醫治療。桃猿球團今（16）日回報傷況，莊昕諺為顏面骨折、撕裂傷及牙齒斷裂，經醫療團隊評估，已安排於今日進行手術治療。球團也向關心莊昕諺的球迷們致謝，「每一份慰問他都收到了，這對他來說是很大的鼓勵。」中職下半季戰況激烈，桃猿前役賽前以半場勝差落後統一獅，2局下雖然先失1分，但4局上靠著隊長梁家榮的全壘打扳平比數，7局上藉由對手失誤攻下超前分，取得2：1領先。不料8局下卻發生意外，莊昕諺登板中繼，面對首棒打者王博玄，一顆強勁的投手前平飛球直接擊中莊昕諺的臉部，他當場倒地不起，比賽也因此中斷，最後緊急送醫。後續莊昕諺透過個人Instagram限時動態報平安，「大家不用擔心我，我會沒事的。」王博玄也在個人Instagram上表示，「對於球場上發生的這場意外，我感到非常抱歉與自責。我相信沒有人願意看到這樣的情況發生……我已經私訊昕諺表達關心，並持續透過兩隊球團了解他的恢復進度，真心期盼他能早日康復、健康平安地回到投手丘上！」中職會長蔡其昌則表示，昨晚在意外發生的第一時間，聯盟便立即與樂天球團管理層及防護團隊建立熱線，一路追蹤至今天清晨，持續掌握莊昕諺送醫後的每項檢查數據與生理反應。蔡其昌寫下，「希望昕諺一切平安、傷勢順利好轉，我們都期盼他能早日康復、健康平安地重新站回球場，大家一起替昕諺加油！」桃猿球團今日回覆最新狀況，莊昕諺遭強襲球擊中導致顏面骨折、撕裂傷及牙齒斷裂。經醫療團隊評估，已安排於今日進行手術治療。桃猿球團表示，「昕諺透過球團向所有關心他的球迷朋友們表達最深的感謝，每一份慰問他都收到了，這對他來說是很大的鼓勵。目前他正專心配合醫療團隊的治療，希望能盡快康復，早日重返投手丘與大家見面。」