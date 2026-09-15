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中華羽球代表隊即將啟程征戰亞運，然而在出征前夕，陣中被寄予厚望的男單「左手重砲」林俊易卻驚傳左腿後肌撕裂傷，正剛剛恢復訓練。面對9月21日即將點燃戰火的男子團體16強賽，主力戰將的嚴重傷勢無疑為調度增添極大變數。對此，代表隊總教練劉佳城今（15）日在記者會上受訪時給出了相當實際的期許：不給選手設定過多沉重目標，最重要的是大家都能「保持健康」，上了場盡情發揮。林俊易今日在《奪牌之路－誰羽爭鋒》紀錄片首映會坦言自身傷勢，被問及亞運賽前的目標時，他無奈地表示，「賽前的目標就是不要讓傷勢再惡化，如果傷勢沒有再惡化的話，其實我覺得已經是滿分了。」在出發前的紀錄片首映與受訪場合中，談及即將出征的期許，總教練劉佳城展現務實且溫暖的態度。他表示，回顧過去奪牌歷程確實感動，但面對眼前的大賽，教練團並沒有給選手施加硬性成績目標：「我們也沒有對選手設定什麼目標，還是告訴他們把身體照顧好、保持身體健康。當然上了場就盡情發揮，我相信選手就能帶回最好的成績到台灣。」教練陳宏麟也特別叮嚀，唯有良好的身體狀態，才能在場上無後顧之憂地全力以赴，「大家辛苦這麼久了，明天亞運就要出發，希望大家能夠保持健康的身體，把平常訓練累積的能量發揮出來。」教練賴建誠則向選手喊話打氣，強調後勤與教練團永遠是最堅強的靠山：「看選手在征戰過程跌跌撞撞，我們也希望告訴選手：即使你們跌跌撞撞，後面還是有教練會幫你們撐著。只要上場就全力去拚，後面有教練幫你們頂著。」首度入選亞運國手的林俊易，在世錦賽時便發現自己突然無法全速跑動，隨後一路帶傷硬撐日本、中國與台北等三站賽事。雖然出發印度前初步檢查看似無大礙，但因痛點不斷轉移，返台後安排核磁共振（MRI）檢查，才證實左腿後肌已有1/4撕裂，且伴隨近3周的反覆發炎，醫師強烈建議「全面休息」。為了趕上賽事，林俊易近期嘗試高壓氧、PRP（高濃度血小板血漿注射）、雷射與震波等多管齊下的積極治療。雖然防護團隊評估其復原速度是一般人的3至4倍，但原本需要6至8周靜養的嚴重撕裂傷，目前僅休養不到3週，連輕微跑動都受限制，近期更是處於「完全無法在場上練球」的停機狀態。面對生涯首次亞運，林俊易坦言：「能選上就很不容易，還是非常想為團隊拚好表現。」然而，身為隊上的第二單打，在完全沒有練球的情況下出戰團體賽，讓教練團陷入兩難局面。若為了讓第三單打有更好的發揮空間而進行「戰術性排點」讓他上陣，林俊易將面臨極高風險。在缺少充分訓練與實戰跑動的狀態下，比賽強度瞬間拉高，只要心態未調適好、稍有發力硬拚，反覆發炎的肌肉隨時有徹底斷裂的危險，目前甚至只能依靠打針勉強壓制疼痛。