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松信區民調曝光 蔣萬安支持度狂勝沈伯洋

「唯一接近個位數」是喜好度 秦慧珠抓出2項變化

秦慧珠嗆聲吳思瑤「開箱數據」再酸：難過得要哭了？

「洋流」持續席捲台北市，競選總幹事吳思瑤日前宣稱，沈伯洋民調已逐步追上台北市長蔣萬安，雙方差距縮小至個位數，並形容自己「感動到快哭出來」。對此，台北市議員秦慧珠狠酸是唬爛的，這也敢拿來說嘴，真的讓聽到的人「生氣得快哭出來了」，她今（15）日再曬出相關數據，直嗆吳思瑤「哭吧」，反問對方是否能開箱讓自己感動落淚的民調。秦慧珠日前在政論節目《新聞面對面》中指出，自己掌握的民調趨勢並非如吳思瑤所說，尤其在松山、信義區，蔣萬安仍明顯領先沈伯洋。根據秦慧珠公布的數據，在市長候選人「支持度」方面，蔣萬安獲得57.5%，沈伯洋為21.8%，兩人相差35.7個百分點；在當選「看好度」部分，蔣萬安為64.1%，沈伯洋29.9%，蔣萬安同樣領先34.2個百分點。秦慧珠認為，至少從這份松信區調查來看，並未出現沈伯洋追上蔣萬安的情況。不過，秦慧珠也特別點出，這份民調並非所有數據都對蔣萬安一面倒。其中，2名候選人的「喜好度」差距相對較小，蔣萬安為45.8%、沈伯洋34.0%，雙方差距11.8個百分點，也是秦慧珠所稱「比較接近個位數」的一項指標。此外，秦慧珠提到，「施政滿意度」同樣也值得注意，根據她公布的數據，蔣萬安目前滿意度為58.2%，不滿意度39.0%，另有2.9%表示不知道或沒有意見。秦慧珠認為，相較過去幾份民調，這項數字已出現下滑趨勢，可能成為後續選情觀察的重點。秦慧珠進一步拿今年5月《遠見雜誌》、6月《震傳媒》，以及2025年12月台北市政府研考會公布的施政滿意度數據比較，分別為64.5%、65.7%及69.1%，認為與此次調查數字相比，確實存在落差。不過她也坦言，不同調查機構的調查時間、抽樣方式及研究方法各有不同，因此相關數字並不能直接進行比較，只能作為觀察參考。面對吳思瑤先前喊出「民調追上來」的說法，秦慧珠則維持一貫犀利語氣，嘲諷如果以松山、信義區這份民調來看，恐怕反而是吳思瑤「難過得要哭了」。她也喊話吳思瑤，既然有讓自己「感動到快哭出來」的數據，不妨直接把完整民調拿出來「開箱」，一覽究竟是哪一項數據顯示沈伯洋已經追上蔣萬安，讓大家看看是否也會跟著一起哭。