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▲現場聚集Porsche 911各世代車種。（圖／911% Porsche Club Taiwan提供 ）

▲BOSE TAIWAN業務經理頒發BOSE提供抽獎贈品給911 車主。（圖／911% Porsche Club Taiwan提供 ）

▲Kimberly 陳芳語以BOSE品牌好友身份出席現場支持。（圖／BOSE TAIWAN提供 ）

當Porsche 911 的經典引擎聲浪遇上BOSE的細膩音質，一場結合汽車、音樂與生活風格的年度盛會就此展開。全球音響品牌 BOSE今年再度支持「911% Porsche Club Taiwan」年度911 Day 全國大會師，連續第二年與全台 Porsche 911 車主齊聚一堂，透過產品體驗、音樂演出與現場互動，將 BOSE 所代表的好聲音，從駕駛座一路延伸至日常生活。911% Porsche Club Taiwan自2020 年成立以來，每年於9月舉辦911 Day 車主聚會，今年活動邁入第六屆。來自全台各地、不同世代的 Porsche 911 齊聚現場，不僅展現經典跑車跨越世代的獨特魅力，也凝聚台灣 911 車主社群對汽車文化、駕駛樂趣與生活品味的共同熱情。在車友社群逐漸加入更多商業合作元素的環境中，911% Porsche Club Taiwan 選擇保留車主之間最單純的交流空間。社團為 Porsche 911 車主專屬，採審核制入社，並依北、中、南三區分設群組；群內不接受廣告、業配與代購，也不討論政治與宗教議題，讓交流始終回到車輛、駕駛與車主之間的共同興趣。除了每年9月11日的 911 Day 全國大會師，春季聚會也是社團固定舉辦的年度活動。低調、尊重，以及對 Porsche 911 車系歷史與文化的共同熱愛，是 911% 一貫維持的社群精神。今年 911 Day 則透過 BOSE 等品牌的支持，在維持社群原有文化的同時，為年度聚會加入更多音樂與生活風格體驗。對許多Porsche車主而言，聲音從來不只是旅程中的背景，而是構成駕駛體驗的重要一環。BOSE 長期致力於打造兼具細節、層次與臨場感的聆聽體驗，今年連續第二年參與 911 Day，也希望進一步將「車內的好聲音」延伸至車主離開駕駛座後的每一個生活場景。活動現場特別打造 BOSE 品牌體驗專區，集結品牌旗下多款耳機、真無線耳塞與可攜式揚聲器產品，從個人聆聽、居家娛樂到戶外音樂情境，讓現場車主及來賓能夠實際試戴、試聽，近距離感受不同產品所呈現的 BOSE 聲音體驗。現場也由品牌人員向車主介紹不同產品特色與使用情境，不少來賓駐足體驗及交流，讓展示空間不只是單純的產品陳列，更成為車主分享音樂、科技與生活方式的交流場域。BOSE TAIWAN業務經理曾名緯表示：「我們很高興能連續第二年與 911% Porsche Club Taiwan 一起參與這場屬於車主的年度盛會。Porsche 車主對駕駛體驗有所堅持，而 BOSE 對聲音也有同樣的堅持。這次我們希望做的不只是讓大家認識BOSE的產品，而是把好的聲音從車內延伸到生活，讓音樂陪伴每一次駕駛、旅行，以及回到家後的每一個時刻。對我們來說，這也是 BOSE 與車主建立長期連結最重要的意義。」今年911 Day 的另一大亮點，則是BOSE品牌好友 Kimberley 陳芳語驚喜現身，為年度車主盛會增添更多話題。除了歌手與音樂創作者的身分之外，Kimberley 私下同樣熱愛汽車與駕駛文化。當得知 BOSE 將參與今年 911% Porsche Club Taiwan 年度大會師後，她也爽快答應出席，希望親自感受 Porsche 911 車主齊聚所形成的獨特氛圍。對 BOSE 而言，Kimberley 所代表的不只是音樂，更是音樂、個人風格與生活態度之間的連結。無論是對聲音的講究，或是對駕駛樂趣的追求，都來自於對生活體驗的重視，也與此次 BOSE 希望透過 911 Day 傳遞的品牌精神相互呼應。當好車、好聲音與一群擁有共同興趣的人相聚在一起，品牌與消費者之間的關係，也不再只是產品本身，而能進一步成為共同分享的生活體驗。從車室裡的一首歌，到抵達目的地後與朋友共享的播放清單，聲音始終陪伴著每一段旅程。對BOSE 而言，連續兩年支持 911% Porsche Club Taiwan，不只是一場品牌合作，更希望藉由車主社群與實際生活場景，與真正熱愛汽車、音樂與生活的族群建立長期連結。