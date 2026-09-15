台灣虎航9月迎來12周年慶，今（15）日公布，將從明（16）日上午起，推出「虎運連連12倍幸運解鎖」主題活動，提供12張不限航點來回機票、最高3000元回饋金等超過2萬份好禮，而明日10:00更開賣「尊榮虎」等級的虎航會員可搶訂單程未稅112元起超優惠票價；而9月17日則開放全虎航會員開搶，全航線512元起。
台灣虎航表示，為迎接12周年盛典，首波活動從「虎力集章」互動遊戲率先開跑。自9月1日起至9月12日止，參加者需先加入tigerclub會員，透過手機於活動網頁進行遊戲登入綁定，活動期間每日至活動網頁參與集章，累積滿6個（含）以上即可獲得抽獎資格，總計將送出超過2萬份豐厚好禮，包含最高3000元回饋金、12張台灣虎航不限航點來回機票等好禮。另外，「虎力集章」活動已於9月13日至9月14日進行抽獎，每人限抽1次。
台灣虎航表示，明（16）日上午10時至晚間11時59分，優先開放「尊榮虎」與「TeamMax」會員透過專屬購票連結會員搶票，享有全航線單程未稅112元起、512元及1112元起的優惠票價。
一般旅客可等到9月17日上午10時至9月18日晚上11時59分，可享單程未稅512元、1112元起優惠。須注意的是，部分航線則依官網公告班表為主。
台灣虎航提醒，此波周年促銷機票僅限官方公布的連結訂購，無法透過其他通路購入；另外，此波促銷機票適用於2026年9月16日至2027年3月27日之間，必須同時購買來回程，詳情以官網公告為準。
🟡虎航12週年慶活動一覽：
📍9月16日「尊榮虎 (tigerprime) 及TeamMax」優先購票：
活動內容：全航線112元、512元、1112元起 （皆是單程未稅價）
購票期間：2026年9月16日10:00 – 23:59
購票連結：僅限尊榮虎專屬購票連結 與TeamMax專屬購票連結
📍9月17日-9月18日全虎迷開搶：
活動內容：全航線512元、1112元起（皆是單程未稅價）
購票期間：2026年9月17日10:00 – 9月18日23:59
開賣時間：2026年9月17日10:00開賣
購票連結：台灣虎航官網
🟡台灣虎航「尊榮虎」是什麼？
Q：我今天有資格可下訂嗎？
A：很多民眾應該都好奇自己是否有「尊榮虎」資格，事實上，根據台灣虎航官網上面說明，年滿二歲以上就可以免費申請虎航的會員。
會員本人購買並搭乘台灣虎航國際線定期班機 (公關票、員工及親友票、共用班號等無法列入回饋計算)，機票金額 (不含加購託運行李、機上餐點等附加服務，亦不含各地稅金金額及預訂服務費等) 每新台幣100元可累計1點「虎足跡」（ tigerpoints ），滿200元累計2點 tigerpoints 。
Q：怎樣才是台灣虎航的「尊榮虎」？
A：依程序累計虎足跡且符合升等條件者，台灣虎航將於足跡累計後進行等級審核，180天內累計150點虎足跡可躍升為尊榮虎，180天內新增任何虎足跡可續等，意即若之後180天內無新增足跡，則失去菁英虎資格。通過審核並成功升等，台灣虎航將發送升等通知信至您註冊的帳號，或可登入會員平台檢視目前等級身分。
國泰航空機票從雄獅旅遊下訂8折起 限量搶購：飛香港888元、日本6888元
雄獅旅遊則是宣布，攜手國泰航空將於9月16日起至22日推出獨家限時優惠，全航線機票8折起，更祭出香港888元、日本6888元及法蘭克福1萬6888元限量搶購。
雄獅旅遊表示，限量機票搶購將於9月16日至22日的平日下午2時，在雄獅旅遊官網與APP準時開跑。活動期間天天限量推出台北－香港來回含稅888元超狂優惠，特定日期更加碼推出東京、大阪、名古屋來回6888元，以及德國法蘭克福來回1萬6888元等熱門航點限量搶購價。
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一般旅客可等到9月17日上午10時至9月18日晚上11時59分，可享單程未稅512元、1112元起優惠。須注意的是，部分航線則依官網公告班表為主。
台灣虎航提醒，此波周年促銷機票僅限官方公布的連結訂購，無法透過其他通路購入；另外，此波促銷機票適用於2026年9月16日至2027年3月27日之間，必須同時購買來回程，詳情以官網公告為準。
🟡虎航12週年慶活動一覽：
📍9月16日「尊榮虎 (tigerprime) 及TeamMax」優先購票：
活動內容：全航線112元、512元、1112元起 （皆是單程未稅價）
購票期間：2026年9月16日10:00 – 23:59
購票連結：僅限尊榮虎專屬購票連結 與TeamMax專屬購票連結
📍9月17日-9月18日全虎迷開搶：
活動內容：全航線512元、1112元起（皆是單程未稅價）
購票期間：2026年9月17日10:00 – 9月18日23:59
開賣時間：2026年9月17日10:00開賣
購票連結：台灣虎航官網
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Q：我今天有資格可下訂嗎？
A：很多民眾應該都好奇自己是否有「尊榮虎」資格，事實上，根據台灣虎航官網上面說明，年滿二歲以上就可以免費申請虎航的會員。
會員本人購買並搭乘台灣虎航國際線定期班機 (公關票、員工及親友票、共用班號等無法列入回饋計算)，機票金額 (不含加購託運行李、機上餐點等附加服務，亦不含各地稅金金額及預訂服務費等) 每新台幣100元可累計1點「虎足跡」（ tigerpoints ），滿200元累計2點 tigerpoints 。
Q：怎樣才是台灣虎航的「尊榮虎」？
A：依程序累計虎足跡且符合升等條件者，台灣虎航將於足跡累計後進行等級審核，180天內累計150點虎足跡可躍升為尊榮虎，180天內新增任何虎足跡可續等，意即若之後180天內無新增足跡，則失去菁英虎資格。通過審核並成功升等，台灣虎航將發送升等通知信至您註冊的帳號，或可登入會員平台檢視目前等級身分。
國泰航空機票從雄獅旅遊下訂8折起 限量搶購：飛香港888元、日本6888元
雄獅旅遊則是宣布，攜手國泰航空將於9月16日起至22日推出獨家限時優惠，全航線機票8折起，更祭出香港888元、日本6888元及法蘭克福1萬6888元限量搶購。
雄獅旅遊表示，限量機票搶購將於9月16日至22日的平日下午2時，在雄獅旅遊官網與APP準時開跑。活動期間天天限量推出台北－香港來回含稅888元超狂優惠，特定日期更加碼推出東京、大阪、名古屋來回6888元，以及德國法蘭克福來回1萬6888元等熱門航點限量搶購價。