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▲黃國華（如圖）直言，每年名單揭曉都難免有遺珠，評審之間也常有意見不同步的時候，舉例說：「 小S也應該入圍啊，遺珠一直都有。」（圖／記者嚴俊強攝影）

金鐘61今（15）日舉辦入圍記者會，一口氣公佈戲劇、綜藝類入圍名單，其中小S主持《小姐不熙娣》去年獲得主持人獎，今年卻槓龜，對此評審委員黃國華受訪時表示，原因非常明確「並非她不夠優秀，而是其他入圍者的表現更為亮眼。」認為每一屆都有遺珠。另外坤達去年捲入閃兵風波，讓人好奇是否影響入圍？評審則強調評選標準與個人私生活爭議無關，不影響評選結果。關於《綜藝玩很大》今年改入圍「綜藝節目獎」，而非往年的「益智及實境節目獎」，節目類評審委員會主任委員黃國華強調報名獎項完全由節目製作與參賽單位自主主導與評估，程序並無疑慮，評審僅就報名類別進行專業評比。針對主持人坤達的「閃兵」疑慮，黃國華表示曾與文化部進行討論，並說明金鐘獎本質上是高度專業的「競賽」而非單純的鼓勵性質獎項，「如果它是鼓勵性質，可能除了專業還乘載更多公益、服務之類的，但是金鐘獎節目類看成是競賽。」正如網球比賽判定勝負僅依據球場上的專業表現，僅專注在賽場上的表現，金鐘獎的評選標準同樣與個人私生活爭議無關，一切回歸節目與主持的實力說話，強調坤達未入圍主持人獎，與風波無關。至於小S（徐熙娣）去年獲得綜藝節目主持人獎，今年卻爆冷全部槓龜，黃國華坦言原因非常明確且純粹「並非她不夠優秀，而是其他入圍者的表現更為亮眼。」沒入圍並非因小S退步，而是今年競爭過於激烈，其他人表現更加專業突出且亮眼，黃國華解釋：「小S這次沒有入圍不是因為她不如往年優秀，是在（評審）討論交流後覺得其他表現更值得我們矚目。」另外，被問到今年的遺珠？黃國華強調金鐘獎是經過全體投票與討論的結果，評審之間也常有意見不同步的時候，再加上入圍名額有限，所以每年名單揭曉都難免有遺珠，舉例說：「 小S也應該入圍啊，遺珠一直都有，去年有、今年有，我相信未來也有。」並直言遺珠並非是遺憾，而是獎項最可貴的地方，經過討論、匯集各方意見產出的共識。