中華職棒（CPBL）37年例行賽持續進行，今（15）日共3場比賽，富邦悍將回到新莊主場迎戰味全龍，魔力藍（Shawn Morimando）掛帥戰黃暐傑；台鋼雄鷹於澄清湖主場迎戰中信兄弟，由艾速特（Eric Stout）對決羅戈（Nivaldo Rodriguez）；統一7-ELEVEn獅與樂天桃猿在嘉義市球場上演「天王山之戰」，分別推出郭俊麟、曾家輝先發。《NOWnews》整理出9月15日中職的「轉播、戰績、賽程與先發投手」數據，讓讀者一手掌握最新戰況。
🟡本文重點摘要
📍中職下半季戰績表
📍中職全年戰績表
📍賽果與戰績走勢
📍新莊球場先發投手對戰資訊、轉播資訊
📍澄清湖球場先發投手對戰資訊、轉播資訊
📍嘉義市球場先發投手對戰資訊、轉播資訊
📍賽事天氣資訊
⚾2026年中職下半季戰績表（截至9月15日賽前）：
⚾2026年中職全年戰績表（截至9月15日賽前）：
❗️賽果與戰績走勢：桃猿目前在下半季與獅隊無勝差，僅以0.002勝率差暫居龍頭，雙方今日上演「天王山」之戰，若獅隊贏球，將要回龍頭，若桃猿贏球，將拉開雙方差距。
悍將主場對決龍隊 魔力藍掛帥戰黃暐傑
🟡新莊賽事、開賽時間18：35
悍將目前排名第6，今日推出洋投魔力藍先發，本季出賽21場，拿下8勝7敗，防禦率3.10。魔力藍本季與龍隊交手5場，拿下3勝1敗，對戰防禦率0.86。
龍隊目前排名第4，今日由土投黃暐傑掛帥，本季出賽1場，無勝敗紀錄，防禦率2.25。黃暐傑去年與悍將交手3場，無勝敗紀錄，對戰防禦率0，今日是雙方本季初對決。
📍富邦悍將主場轉播資訊
網路線上串流：CPBLTV、DAZN、MyVideo、緯來電視網、Twitch、Hami Video、ELTA TV
有線電視：緯來電視網
MOD：愛爾達電視
廣播、文字轉播：漢聲廣播電台（僅週末）、CPBL官網
雄鷹主場迎戰兄弟 艾速特對決羅戈
🟡澄清湖賽事、開賽時間18：35
雄鷹目前排名第5，今日推出洋投艾速特先發，本季出賽20場，拿下9勝7敗，防禦率2.38。艾速特本季與兄弟交手4場，拿下2勝2敗，對戰防禦率1.96。
兄弟目前排名第3，今日由洋投羅戈掛帥，本季出賽21場，拿下9勝9敗，防禦率3.26。羅戈本季與雄鷹交手4次，拿下2勝2敗，對戰防禦率3.42。
📍台鋼雄鷹主場轉播資訊
網路線上串流：CPBLTV、Hami Video、ELTA、官方YouTube頻道
有線電視：緯來電視網
MOD：ELTA
廣播、文字轉播：漢聲廣播電台（僅週末）、CPBL官網
獅隊、桃猿上演「天王山」之戰 郭俊麟對決曾家輝
🟡嘉義市賽事、開賽時間18：35
獅隊目前排名第2，今日推出土投郭俊麟先發，本季出賽7場，拿下4勝3敗，防禦率4.42。郭俊麟本季與桃猿交手2場，拿下1勝1敗，對戰防禦8.22。
桃猿目前排名第1，今日由土投曾家輝掛帥，本季出賽19場，拿下5勝1敗，防禦率2.66。曾家輝本季與獅隊交手3場，無勝敗紀錄，對戰防禦率2.12。
📍統一獅主場轉播資訊
網路線上串流：CPBLTV、DAZN、MyVideo、Hami Video、ELTA、緯來電視網
有線電視：momoTV
MOD：ELTA
廣播、文字轉播：漢聲廣播電台（僅週末）、CPBL官網
❗️9/15中職賽事氣溫、降雨機率一次看：
📍新莊球場（室外球場）
氣溫：26度至27度
降雨機率：20%
📍澄清湖球場（室外球場）
氣溫：28度至29度
降雨機率：20%
📍嘉義市球場（室外球場）
氣溫：27度至28度
降雨機率：20%
🧊提醒球迷朋友，室外天氣炎熱，請多補充水分，以免發生中暑。
☔️由於近期天氣不穩定，出門請記得攜帶雨具。
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📍中職下半季戰績表
📍中職全年戰績表
📍賽果與戰績走勢
📍新莊球場先發投手對戰資訊、轉播資訊
📍澄清湖球場先發投手對戰資訊、轉播資訊
📍嘉義市球場先發投手對戰資訊、轉播資訊
📍賽事天氣資訊
⚾2026年中職下半季戰績表（截至9月15日賽前）：
|排名
|球隊
|出賽數
|勝-敗-和
|勝率
|勝差
|1
|樂天桃猿
|43
|24-19-0
|0.558
|-
|2
|統一獅
|45
|25-20-0
|0.556
|0
|3
|中信兄弟
|46
|25-21-0
|0.543
|0.5
|4
|味全龍
|43
|21-22-0
|0.488
|3
|5
|台鋼雄鷹
|44
|19-25-0
|0.432
|5.5
|6
|富邦悍將
|43
|18-25-0
|0.419
|6
|排名
|球隊
|出賽數
|勝-敗-和
|勝率
|勝差
|1
|味全龍
|103
|60-43-0
|0.583
|-
|2
|統一獅
|104
|54-49-1
|0.524
|6
|3
|富邦悍將
|103
|52-51-0
|0.505
|8
|4
|台鋼雄鷹
|104
|49-54-1
|0.476
|11
|5
|樂天桃猿
|103
|48-53-2
|0.475
|11
|6
|中信兄弟
|105
|45-58-2
|0.437
|15
悍將主場對決龍隊 魔力藍掛帥戰黃暐傑
🟡新莊賽事、開賽時間18：35
悍將目前排名第6，今日推出洋投魔力藍先發，本季出賽21場，拿下8勝7敗，防禦率3.10。魔力藍本季與龍隊交手5場，拿下3勝1敗，對戰防禦率0.86。
龍隊目前排名第4，今日由土投黃暐傑掛帥，本季出賽1場，無勝敗紀錄，防禦率2.25。黃暐傑去年與悍將交手3場，無勝敗紀錄，對戰防禦率0，今日是雙方本季初對決。
📍富邦悍將主場轉播資訊
網路線上串流：CPBLTV、DAZN、MyVideo、緯來電視網、Twitch、Hami Video、ELTA TV
有線電視：緯來電視網
MOD：愛爾達電視
廣播、文字轉播：漢聲廣播電台（僅週末）、CPBL官網
🟡澄清湖賽事、開賽時間18：35
雄鷹目前排名第5，今日推出洋投艾速特先發，本季出賽20場，拿下9勝7敗，防禦率2.38。艾速特本季與兄弟交手4場，拿下2勝2敗，對戰防禦率1.96。
兄弟目前排名第3，今日由洋投羅戈掛帥，本季出賽21場，拿下9勝9敗，防禦率3.26。羅戈本季與雄鷹交手4次，拿下2勝2敗，對戰防禦率3.42。
📍台鋼雄鷹主場轉播資訊
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有線電視：緯來電視網
MOD：ELTA
廣播、文字轉播：漢聲廣播電台（僅週末）、CPBL官網
🟡嘉義市賽事、開賽時間18：35
獅隊目前排名第2，今日推出土投郭俊麟先發，本季出賽7場，拿下4勝3敗，防禦率4.42。郭俊麟本季與桃猿交手2場，拿下1勝1敗，對戰防禦8.22。
桃猿目前排名第1，今日由土投曾家輝掛帥，本季出賽19場，拿下5勝1敗，防禦率2.66。曾家輝本季與獅隊交手3場，無勝敗紀錄，對戰防禦率2.12。
📍統一獅主場轉播資訊
網路線上串流：CPBLTV、DAZN、MyVideo、Hami Video、ELTA、緯來電視網
有線電視：momoTV
MOD：ELTA
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📍新莊球場（室外球場）
氣溫：26度至27度
降雨機率：20%
📍澄清湖球場（室外球場）
氣溫：28度至29度
降雨機率：20%
📍嘉義市球場（室外球場）
氣溫：27度至28度
降雨機率：20%
🧊提醒球迷朋友，室外天氣炎熱，請多補充水分，以免發生中暑。
☔️由於近期天氣不穩定，出門請記得攜帶雨具。