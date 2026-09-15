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⚾2026年中職下半季戰績表（截至9月15日賽前）：

排名 球隊 出賽數 勝-敗-和 勝率 勝差 1 樂天桃猿 43 24-19-0 0.558 - 2 統一獅 45 25-20-0 0.556 0 3 中信兄弟 46 25-21-0 0.543 0.5 4 味全龍 43 21-22-0 0.488 3 5 台鋼雄鷹 44 19-25-0 0.432 5.5 6 富邦悍將 43 18-25-0 0.419 6

⚾2026年中職全年戰績表（截至9月15日賽前）：

排名 球隊 出賽數 勝-敗-和 勝率 勝差 1 味全龍 103 60-43-0 0.583 - 2 統一獅 104 54-49-1 0.524 6 3 富邦悍將 103 52-51-0 0.505 8 4 台鋼雄鷹 104 49-54-1 0.476 11 5 樂天桃猿 103 48-53-2 0.475 11 6 中信兄弟 105 45-58-2 0.437 15

▲富邦悍將今日回到新莊主場迎戰味全龍，由洋投魔力藍掛帥先發。（圖／富邦悍將提供,2026.5.15）

▲台鋼雄鷹今日交手中信兄弟，推出洋投艾速特對決羅戈。（圖／台鋼雄鷹提供,2026.4.24）

▲統一獅今日與樂天桃猿上演「天王山」之戰，由郭俊麟對決曾家輝。（圖／統一獅提供,2026.4.1）

🧊提醒球迷朋友，室外天氣炎熱，請多補充水分，以免發生中暑。

☔️由於近期天氣不穩定，出門請記得攜帶雨具。

中華職棒（CPBL）37年例行賽持續進行，今（15）日共3場比賽，富邦悍將回到新莊主場迎戰味全龍，魔力藍（Shawn Morimando）掛帥戰黃暐傑；台鋼雄鷹於澄清湖主場迎戰中信兄弟，由艾速特（Eric Stout）對決羅戈（Nivaldo Rodriguez）；統一7-ELEVEn獅與樂天桃猿在嘉義市球場上演「天王山之戰」，分別推出郭俊麟、曾家輝先發。❗️桃猿目前在下半季與獅隊無勝差，僅以0.002勝率差暫居龍頭，雙方今日上演「天王山」之戰，若獅隊贏球，將要回龍頭，若桃猿贏球，將拉開雙方差距。🟡新莊賽事、開賽時間18：35悍將目前排名第6，今日推出洋投魔力藍先發，本季出賽21場，拿下8勝7敗，防禦率3.10。魔力藍本季與龍隊交手5場，拿下3勝1敗，對戰防禦率0.86。龍隊目前排名第4，今日由土投黃暐傑掛帥，本季出賽1場，無勝敗紀錄，防禦率2.25。黃暐傑去年與悍將交手3場，無勝敗紀錄，對戰防禦率0，今日是雙方本季初對決。網路線上串流：CPBLTV、DAZN、MyVideo、緯來電視網、Twitch、Hami Video、ELTA TV有線電視：緯來電視網MOD：愛爾達電視廣播、文字轉播：漢聲廣播電台（僅週末）、CPBL官網🟡澄清湖賽事、開賽時間18：35雄鷹目前排名第5，今日推出洋投艾速特先發，本季出賽20場，拿下9勝7敗，防禦率2.38。艾速特本季與兄弟交手4場，拿下2勝2敗，對戰防禦率1.96。兄弟目前排名第3，今日由洋投羅戈掛帥，本季出賽21場，拿下9勝9敗，防禦率3.26。羅戈本季與雄鷹交手4次，拿下2勝2敗，對戰防禦率3.42。網路線上串流：CPBLTV、Hami Video、ELTA、官方YouTube頻道有線電視：緯來電視網MOD：ELTA廣播、文字轉播：漢聲廣播電台（僅週末）、CPBL官網🟡嘉義市賽事、開賽時間18：35獅隊目前排名第2，今日推出土投郭俊麟先發，本季出賽7場，拿下4勝3敗，防禦率4.42。郭俊麟本季與桃猿交手2場，拿下1勝1敗，對戰防禦8.22。桃猿目前排名第1，今日由土投曾家輝掛帥，本季出賽19場，拿下5勝1敗，防禦率2.66。曾家輝本季與獅隊交手3場，無勝敗紀錄，對戰防禦率2.12。網路線上串流：CPBLTV、DAZN、MyVideo、Hami Video、ELTA、緯來電視網有線電視：momoTVMOD：ELTA廣播、文字轉播：漢聲廣播電台（僅週末）、CPBL官網❗️📍新莊球場（室外球場）氣溫：26度至27度降雨機率：20%📍澄清湖球場（室外球場）氣溫：28度至29度降雨機率：20%📍嘉義市球場（室外球場）氣溫：27度至28度降雨機率：20%