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沙拉油銷量銳減 芥花油、葵花油成長逾2成

中聯油脂鬧出致癌油風波，7月停工後國內油品原料出現短缺。經濟部先前已協調大統益、長輝及台糖等三家生產業者每月增產4,400噸，且出廠價不調漲，面對下一波用油高峰，經濟部已責成台糖調整原料採購及生產策略，每個月再增產 500 噸食用沙拉油，以強化市場穩定供應。中聯油脂市佔率約33%，自7月1日停工之後，其餘三家生產業者大統益、長輝及台糖均維持24小時運轉、全力增產，每月增加供應4,400噸食用沙拉油，且出廠價維持每桶850元不變。據通路零售業者表示，近期沙拉油銷售量大減7成，其餘油品如芥花油、葵花油、棕櫚油銷售量則增加20%至25%，顯示一般消費者已轉用其他替代油品；至於原使用福壽、福懋、泰山沙拉油之食品業者，因需要臨時轉換供應商，仍有部分業者面臨限量供應或延遲供貨情形。經濟部指定「馬上辦服務中心」作為沙拉油供需媒合平台，受理食品業者沙拉油需求，過去這段期間共協助校園團膳、餐飲、罐頭、糕餅餡料等50家業者，取得411噸沙拉油，其中台糖負責專案供應校園團膳業者每天534桶沙拉油，確保學校營養午餐所需油品充分供應。面對中秋節的用油高峰，台糖將進一步擴大增產，恢復外購其他業者符合標準的庫存粗油進行精煉，預計每個月可再增產500噸，以供應市場所需。經濟部也提醒，考量年底及農曆春節將陸續進入食品備貨期，業者可提前盤點實際用油需求及庫存，妥為安排採購計畫。