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▲限量迷你按鍵小夜燈，加價購349／款。（圖／記者鍾怡婷攝）

▲維尼系列絨娃吊飾盲盒，加價購239／款。（圖／記者鍾怡婷攝）

▲限量公仔盲盒套組，加價購239／款。（圖／記者鍾怡婷攝）

▲限量公仔盲盒套，六入套組 加購價1434元。（圖／記者鍾怡婷攝）

▲限量坐姿伴偶收納包（左1）加價購349；限量絨毛口金包，加價購299元。（圖／記者鍾怡婷攝）

▲限量造型面紙套，加價購499元。（圖／記者鍾怡婷攝）

▲限量文青袋+絨毛別針（共兩款），加價購399元／款。（圖／記者鍾怡婷攝）

▲限量防丟器599元（左1）；限量真無線藍芽耳機599元（左2）；限量迷你復古相機899元。（圖／記者鍾怡婷攝）

▲限量手機編織頸掛繩長短組（共2款），售價399元。（圖／記者鍾怡婷攝）

▲屈臣氏週年慶開跑，攜手躺平鴨IP合作推出7款商品，最低99元起。（圖／記者鍾怡婷攝）

7-11自9月16日起全店精品集點推出日本插畫家系列（NAGANO）小熊維尼周邊，將迪士尼經典角色小熊維尼家族成員變成胖嘟嘟圓滾滾的另類萌樣，包括「招牌燈磁鐵」、「文青袋+絨毛別針」、「絨毛口金包」、「絨毛筆電包」、「迷你按鍵小夜燈」、「坐姿伴偶收納包」、「印章公仔盲盒」等實用又療癒的生活小物，《NOWNEWS》整理必收周邊、預購時間、多少錢一文看。7-11自9月16日下午3點起當筆消費不限金額報會員手機直接買；9月28日下午3點起，採集6點加價購，只販售快閃購剩餘數量，若已售完將無此活動。◾限量迪士尼插畫家系列-招牌燈磁鐵（售價99元）：磁吸設計，可裝飾、可收藏、自由排列◾限量文青袋+絨毛別針（共兩款，售價399元）：百搭文青風，可肩背可手提◾限量絨毛口金包（共兩款，售價299元）：可當零錢包、小物包使用◾限量15吋絨毛筆電包（售價449元）：可容納多尺寸筆電、3C產品◾限量迷你按鍵小夜燈（共四款，售價349元）：舒適暖光，可無段調節亮度◾限量造型面紙套（售價499元）：居家、辦公室必備陪伴好物◾限量絨毛卡套（售價319元）：伸縮掛繩方便又可愛◾限量坐姿伴偶收納包（售價349元）：自然調整坐姿，背部可收納小物◾限量公仔盲盒套組（單入 加價購239元；六入套組 加購價1434元）：附有印章◾維尼系列絨娃吊飾盲盒（單入239元；四入套組956元）◾限量迷你復古相機（售價899元）：可拍照、錄影、錄音、定時拍照、連拍、畫質/解析度設定、自動關機、內置閃光燈功能◾限量真無線藍芽耳機（售價499元）◾限量3in1摺疊平板磁吸無線充電座（售價899元）◾限量防丟器（售價599元）◾限量藍牙2.4G充電式雙模無線滑鼠（售價499元）◾限量手機編織頸掛繩長短組（共2款）（售價399元）◾限量折疊卡套手機支架（售價399元）屈臣氏年度週年慶即起開跑，攜手超人氣IP「躺平鴨」合作，推出「Duck 躺贏學」系列加價購，首波7款周邊商品99元起，包括迷你冰霸杯、超Chill鴨絨毛娃娃等，將人氣角色融入日常生活，實體門市及網路商店同步登場，消費不限金額即可加價購。：採智能聲控設計，不需觸碰即可控制開燈。：推出躺平款及大頭款兩種造型。：迷你尺寸設計，可放置於臥室、書桌及衣櫃等空間。還有第二波商品則於10月8日至11月3日開放加價購，包括小提袋、鋪棉蓋被小吊飾、鴨鍵帽小沙發、餐具組、室內拖鞋、收納凳及舒柔毛毯等。