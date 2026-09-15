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2026 年第 20 屆愛知名古屋亞運會（20th Asian Games Aichi-Nagoya 2026）將於9月19日正式開幕，已有多個項目陸續開賽，多國選手入住位於名古屋港的貨櫃屋選手村後抱怨連連，不僅空間狹窄、床太短，甚至廁所出現漏水，韓國與菲律賓選手紛紛受不了。根據法新社與韓媒韓聯社、中央日報報導，大韓體育會（KSOC）於14日表示，本週在日本開幕的第20屆亞洲運動會正面臨「住宿設施嚴重不足」的危機。本屆亞運會並未興建專用的選手村，主辦單位為降低成本，選擇依賴郵輪、貨櫃宿舍及一般飯店來分散安排各國人員入住。第20屆亞運會主要於愛知縣與名古屋市舉行，儘管開幕式定於19日舉行，但部分賽事已提前登場。本屆賽事預計將迎來超過1.7萬名選手及官員參賽，組委會最初預估參賽團體人數為1.5萬人，上月面對超乎預期的人數時，坦言並未準備超出預算的資金。大韓體育會相關人士指出，目前在愛知與名古屋地區，不僅是韓國代表團，各國代表團都面臨嚴重的住宿問題。「舉例來說，若組委會原本承諾提供某國奧委會 100 間貨櫃選手村房間，目前實際缺口可能達 20 間。」有約2,000名選手及官員入住貨櫃宿舍，設施品質問題也引發疑慮，韓國男子籃球代表隊選手邊俊亨（Byun Jun-hyung）在社群平台上傳了一段影片，畫面顯示其入住的臨時設施內水槽漏水、地面濕滑，並打上「請幫幫我。」菲律賓官員甚至被迫透過民宿預訂平台Airbnb自行尋找住宿，菲律賓奧林匹克委員會（POC）主席特倫蒂諾（Abraham Tolentino）表示，雖然已確保本國所有選手的床位，但也坦言部分教練與官員被迫轉移至其他飯店或Airbnb入住。組織委員會已協調義大利大型郵輪「歌詩達莎倫娜號」（Costa Serena）作為住宿設施，預計於15日駛入名古屋港。該郵輪預計將接待4,000至5,000名人員，其餘選手與相關人員則安排入住飯店。韓聯社提到，本屆亞運會代表團團長會議上，亞洲奧林匹克理事會（OCA）旗下 45 個國家及地區奧委會（NOC）代表，針對主辦方組織委員會提起的各項問題展開集中檢討。報導指出，在各國代表團乃至亞洲各地觀光客已幾乎訂滿當地飯店的情況下，組委會已承認貨櫃選手村床位不足的失誤，正急忙尋找其他飯店進行協調。然而，韓媒批評，即便代表團住宿問題得以解決，考量到接駁車調配與膳食供應等後勤作業均與住宿緊密相關，若組委會無法妥善處理後續連鎖反應，各方對主辦方的批判聲浪恐怕只增不減。