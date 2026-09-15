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劍湖山世界「山坡列車」消失19年！一票人陷回憶殺：超陡超恐怖

▲對資深玩家而言，真正難忘的童年回憶，可能是早已走入歷史的「山坡列車」。（圖／取自臉書粉專「劍湖山渡假大飯店」）

「我有搭過，我超害怕」、「列車真的超抖又超陡，童年第一次坐心理壓力超級大，想說這麼高的雲霄飛車要爬去哪裡」、「以前小時候坐過印象很深刻！因為很陡我很怕」。也有人感嘆當年的遊樂園氣氛與現在大不相同，「那時候劍湖山還很多人，很多設施都要排隊，跟現在差好多」。

為什麼山坡列車會消失？總經理親自給解答

▲山坡列車約於2007年至2008年改建，成為如今全台最長的超長手扶梯。（圖／取自臉書粉專「劍湖山渡假大飯店」）

官方表示，山坡列車後來是基於安全考量才進行改建，最終成為全台最長的手扶梯。總經理也回憶當年情況，笑喊：「那時候很常有遊客在這邊掉東西，真是懷念。」

劍湖山世界主題樂園擁有「飛天潛艇G5」、「擎天飛梭」等經典遊樂設施，但對資深玩家而言，真正難忘的童年回憶，可能是早已走入歷史的「山坡列車」。不少人回憶起，現在進出樂園必搭的「全台灣超長手扶梯」，前身其實就是這座坡度又高又陡的山坡列車，不禁直呼超恐怖：「童年第一次坐心理壓力超級大。」一名網友在Threads發文表示：「在劍湖山搭過山坡列車的人，應該都30（歲）了吧？」並附上相關照片。由於劍湖山地勢較高，樂園早期在入口處設置類似纜車的山坡列車，遊客進入園區後，可以搭乘列車前往主要遊樂區。不過，隨著時間過去，這項設施逐漸成為歷史，原本的山坡列車後來被超長手扶梯取代，讓原PO也忍不住感嘆，「忘記什麼時候改建成手扶梯了…」貼文曝光後，意外釣出大量同年代遊客，不少網友立刻回想起小時候到劍湖山玩的經驗，紛紛留言「超懷念的～我覺得劍湖山最好玩的就是這個！改成手扶梯超級可惜」、「要知道這個領隊有沒有資深，就問他劍湖山你是搭手扶梯還是山坡列車」。許多人透露，因為高度關係，山坡列車當年的搭乘感受其實還真恐怖，不過，也有較年輕世代的網友指出，童年記憶裡劍湖山早已改成手扶梯，「84年次，去劍湖山第一次就手扶梯」、「我32，但有印象的時候就是手扶梯」、「小學畢旅去的時候就是手扶梯了」。《NOWNEWS》記者本身是86年次，小學六年級畢旅第一次造訪劍湖山，就已經換成超長手扶梯，當時還覺得非常新奇，由於是入園的必經之路，興奮的心情隨著手扶梯往上越來越飆升，因此留下了深刻印象。劍湖山官方今年1月也曾在臉書粉專分享這段園區歷史，證實現今超長手扶梯的前身就是「山坡列車」，並笑稱：「年輕一點的朋友，可能連聽都沒聽過」。至於如今遊客熟悉的超長手扶梯，總經理透露，設備是特別從瑞士進口，全長達63公尺，完整搭乘一趟約需2分鐘，並以全台最長手扶梯之姿成為園區特色之一。雖然山坡列車已消失多年，但隨著老照片再次被翻出，仍勾起不少人的童年記憶；如今這座63公尺長的手扶梯，也成了不同世代遊客造訪劍湖山時，會特別留意的園區景點。