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725大遊行迎來聲量高峰 蔣萬安直接受益

回應市政問題扯政治 蔣萬安讓中間選民疲乏

8月翻轉 國民黨從創造議題變新聞主角

聲量主導權換人 蔣萬安每天替對手累積攻擊素材

台北市長蔣萬安從725號召支持者上凱道的毒油大遊行，至今2026大選逼近，種種市政缺失遭放大檢視，對此臉書粉專「聲量看政治」分析，從725高峰到9月反噬，蔣萬安此刻走過的路，就是國民黨的命運，從2025大罷免32：0，到今年725凱道的毒油大遊行，國民黨一度相信自己已經重新掌握民意；但到了9月，情勢卻開始反過來。蔣萬安最近的處境，正好就是整個國民黨的縮影，聲量沒有消失，甚至還很高，只是大家談他的理由，愈來愈不是他自己可以決定。粉專分析，首先是725是蔣萬安與國民黨共同的聲量高點，725以前，國民黨其實打得相當順。毒油與食安把人民最直接的生活焦慮拉到中央政府身上，藍營從鄭麗文、韓國瑜、盧秀燕到蔣萬安全部站上同一條戰線。國民黨不只掌握新聞議題，也成功讓支持者產生一種「我們終於打回來了」的集體情緒。而蔣萬安當時也是這股氣勢最大的受益者之一，已經不只是在做台北市長，而逐漸被推成國民黨全國性明星。食安、倒閣、普發現金，只要中央政府出現破口，他都可以迅速進場。那時候的蔣萬安，基本上是自己出題、要求別人回答，政治聲量大多掌握在自己手上。但問題是，這種成功很容易讓人誤判。當支持者一直叫好、新聞一直跟、網路聲量一直往上，政治人物就容易把「我現在聲量很大」理解成「大家都同意我」。725之後的國民黨與蔣萬安，都開始把一次成功的攻勢，誤以為可以變成長期不斷加碼的政治模式。第二，725之後，國民黨開始把每一題都打成政治決戰。粉專分析，毒油與食安原本是一個非常適合在野黨監督的議題，但725之後，國民黨的政治語言開始愈來愈往上加壓。毒油一路打到倒閣，預算一路變成立法院全面對抗，任何爭議都被放進「民進黨下台」的大框架裡，最後連原本同意批評政府的民眾，也開始覺得火力超過了事件的本身。於此同時，蔣萬安也同樣出現這種變化，台北市議員問公館吸菸區，他扯高雄九如橋；問遮陽設施，他又講前鎮漁港。而這種回答，在深藍支持者眼裡可能叫做反擊民進黨，可是對一般台北市民來說，問題其實更簡單，我問你台北，你為什麼一直回答高雄？這就是國民黨今年開始出現的政治過度反應，原本只要把問題講清楚就有分，最後卻總想把每一題打成藍綠決戰。短期內確實可以讓基本盤興奮，長期卻會讓中間選民疲乏。政治人物愈習慣把所有事情都推回敵我對立，就愈容易失去處理現實問題的可信度。第三，8月開始，新聞從民進黨慢慢變成國民黨自己。725以前，新聞主要在問「民進黨出了什麼問題」；進入8月後，畫面卻慢慢倒過來。總預算協商、韓國瑜與傅崐萁衝突、庇護工場預算、文化預算、地方提名、藍白整合，一件又一件原本可以各自處理的事情，最後開始串成「國民黨自己也很亂」的整體印象。蔣萬安也走上同樣的路，原本他的新聞可以是普發現金、倒閣、批中央，到了9月卻變成兒子交換學生爭議、營養午餐、大巨蛋老鼠、工地鄰損。這些事情本來互不相干，但當事件接連發生，民眾開始形成一個很簡單的印象，中國國民黨最近一直出事？政治聲量最怕的就是這種「認知串聯」，單一事件未必致命，可是一旦負面印象建立，後面每個新事件都會自動補強前面的故事。於是國民黨從預算、內鬥到提名，蔣萬安從特權、市政到食安，最後都不再是單點爭議，而逐漸變成一條可以被記住的負面印記。第四，真正的反噬，是聲量主導權換人。粉專提到，很多人看政治聲量，第一個問題都是「最近誰比較多人討論」。但真正重要的，其實是誰有能力決定大家為什麼討論。725以前，國民黨可以讓社會一直談毒油、食安與政府失能；到了8、9月，大家還是在談國民黨，只是開始談它的內鬥、預算爭議與提名問題。蔣萬安現在尤其明顯，過去他有聲量，是因為自己拋議題；現在他有聲量，卻常常是因為外部事件逼他回應。這兩種聲量看起來數字都很高，政治效果卻完全相反。前者是你讓別人跟著你的節奏跑，後者則是你每天被新的問題拉著走。因此9月可以觀察，國民黨與蔣萬安是否已經愈來愈難控制版面的內容。政治人物最危險的時刻，是自己仍然佔據大量版面，卻每一則新聞都在替對手累積攻擊素材。蔣萬安現在，就是最清楚的例子。第五，蔣萬安開始守不住，藍營就繼續用32：0當護身符。國民黨目前還沒有完全崩盤，地方組織仍然存在，基本盤仍然很穩，蔣萬安、盧秀燕等人的個人支持也不等於政黨支持。但是愈接近2026地方選舉，真正的問題會從「反不反民進黨」變成「你要讓誰當選」，這跟大罷免完全是兩種不同的選民心理。蔣萬安原本是國民黨最有條件跨出基本盤的人，年輕、現任、有媒體關注，也曾經被認為可以自然吸收部分白營選民。如今連他都開始主動替民眾黨候選人站台、重新經營小草，代表藍營也逐漸知道，2025因為大罷免而站在一起的人，2026並不一定會自動投回同一邊。最後粉專提到，從725高峰一路看到今天，蔣萬安走過的路，就是國民黨的路。先靠對手失誤取得聲量，再因為過度加碼失去比例感，最後從主動進攻走到被迫防守。國民黨現在真正要擔心的，是再大的聲量，都可能開始變成提醒選民重新檢驗自己的理由。