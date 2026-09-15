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台中大局已穩、盧秀燕無後顧之憂！問鼎2028企圖心顯而易見

竹北市長之戰藍白合破局後，是否進一步牽動其他選區的整合布局，成為外界關注焦點。台中市長盧秀燕13日替無黨籍市議員參選人站台時，呼籲在野陣營應拋開歧見、組成「在野大聯盟」，才能讓人民真正出頭天。對此，文化大學廣告系教授鈕則勳分析，此舉明顯鋪陳競選總統的起手式，可發現盧媽的招式已經越發凌厲了。鈕則勳認為，盧秀燕此時拋出「在野大聯盟」的看法，以策略來說，或許有4大考量，，畢竟彰化縣及新竹縣國民黨選情出現頗大狀況及風險，黨中央與鄭麗文一個頭兩個大，盧積極輔選並推動在野大聯盟，當然是想幫鄭麗文護住心脈、穩住黨內情勢，讓鄭麗文可騰出手來，積極協調風險高選區的內部整合事務。鈕則勳續指，，盧秀燕若要選2028，當然要穩住藍白合，但現今竹北破局，會引發多少負面外溢效果難以斷定，盧只有靠自身的做法積極為藍營候選人助選外，也為白營及無黨籍候選人助選，就是要將藍白破口效應控制住並降到最低。接著鈕則勳提到，，除了能夠彌補藍白合作破口縫隙外，以民眾黨主席黃國昌與盧秀燕的默契及互信，加上台中作為藍白合示範區，在現今藍白黨中央有一定心結的情況下，兩黨藉黃與盧的對話，仍可保持資訊暢通；盧作為兩黨中央衝突雙方「第三者」的角色，不僅能傳遞資訊、想出解決問題的方法，也能控制事態，不會讓藍白誤解擴大。，鈕則勳表示，最新台中市長民調顯示，國民黨參選人江啟臣的支持度達45.1%，勝過民進黨參選人何欣純的32.5%，江的看好度更飆至51.8%，反觀何僅15%，江啟臣穩住大台中幾乎沒有懸念，除給盧秀燕更多底氣外，也讓她能騰出手，針對角逐2028大位做更多與細膩的戰略鋪陳。鈕則勳直指，盧秀燕此時建構「在野大聯盟」構想，當然更能凸顯其問鼎2028的企圖心，畢竟她已無後顧之憂，可專心佈局非綠陣營各方力量的整合，藉此也能墊高自己的格局。「很顯然地，盧已經在鋪陳台中市長卸任後，競選總統的起手式」他指出，繼之前的2026全民倒閣、2028全民倒賴後，在野大聯盟的出枱，可發現盧媽的招式已經越發凌厲了。