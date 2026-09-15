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▲現場除市集，還包含氣球互動、趣味魔術、雜耍秀及樂團駐唱，打造熱鬧的秋日城市派對。（圖／高市府觀光局提供 ）

▲活動期間實施交通管制，呼籲民眾搭乘捷運最方便。（圖／高市府觀光局提供 ）

「2026高雄奶茶節」將於9月19、20日下午3時至晚間8時30分，在捷運鹽埕埔站周邊登場，今年集結超過70家奶茶及美食品牌，從經典茶香、濃郁奶香到創意特調，推出奶茶跨界限定美食、DIY體驗、主題互動及音樂演出，打造結合飲食、遊逛與體驗的秋日城市派對。觀光局長高閔琳表示，高雄手搖飲產業蓬勃發展，依財政部統計，2025年高雄市手搖飲店達3,043家，數量居全台第一，年營業額突破89億元，展現高雄龐大的茶飲產業規模與消費市場。其中，「奶茶」不僅是台灣日常生活中不可或缺的飲品，而「珍珠奶茶」更是享譽國際、更被世界各國外籍遊客認定最具有代表性的台灣美食飲品。高閔琳指出，「鹽埕」是高雄城市發展最具代表性的飲食與文化街區之一，新舊交融的街區風貌，具備串聯飲食、歷史、文化與城市遊逛的豐富條件，不僅保存許多老字號店家與在地小吃，近年也有新創餐飲品牌進駐；其中包括素有「奶茶一條街」美名的「新樂街」，匯聚多家米其林入選及必比登推介餐廳，以及駁二藝術特區等文化觀光場域。觀光局表示，今年奶茶節集結超過70家人氣品牌，除了經典奶茶，也推出多款創意特調，展現台灣手搖飲持續創新的風味魅力；更攜手人氣店家推出奶茶節限定「焦糖奶茶起司雞排」及「奶茶醬薯條」，從「喝奶茶」延伸到「吃奶茶」，讓熟悉的奶茶風味跨界融入鹹食，創造更多元有趣的飲食體驗。活動現場也規劃「奶茶杯子蛋糕DIY」、「珍奶泡澡球DIY」等體驗活動，即日起開放線上報名，名額有限、額滿為止；另有「奶茶Dress Code」、珍奶主題互動遊戲，以及氣球、魔術等趣味演出與音樂活動。觀光局補充，為推廣節能減碳、落實環保生活，民眾自備環保杯至奶茶節指定攤位消費可享優惠，活動現場服務台也提供環保杯租借服務；加入高雄奶茶節LINE官方帳號「@khmilktea」為好友，即可參加抽獎，更有機會獲得現場消費金。此外，捷運鹽埕埔站前「招財貓廣場」同步舉辦「2026招財貓市集」。觀光局提醒，活動期間預期人潮眾多，呼籲民眾多利用大眾運輸工具前往，可搭乘高雄捷運至鹽埕埔站1號或4號出口，或搭乘輕軌至C12駁二大義站、C13駁二蓬萊站，再步行前往活動場域。更多「2026高雄奶茶節」活動資訊，可至「高雄旅遊網」、官方社群及「高雄GO！」APP查詢。