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洛杉磯快艇隊與多倫多暴龍隊今（15）日正式敲定重磅交易，兩屆總冠軍賽MVP雷納德（Kawhi Leonard）確定重返多倫多。這筆震撼聯盟的交易背後，究竟是什麼促使雷納德選擇重返老東家？ESPN知名記者查拉尼亞（Shams Charania）在節目中透露，包含活塞與灰狼等隊伍都曾開出頂薪續約條件積極追求，但雷納德最終執意重返暴龍，完全是為了自己的「歷史地位」進行一場關鍵豪賭。查拉尼亞指出，在快艇尋求交易雷納德期間，市場上並非只有暴龍一支球隊感興趣。「據我所知，包括底特律活塞、明尼蘇達灰狼在內的幾支球隊都對雷納德展現高度興趣，他們不僅想透過交易得到他，更承諾會奉上提前續約合約。」然而，處於合約最後一年的雷納德掌握了極大的主動權，直接篩選出自己真正想效力與長留的球隊。查拉尼亞分析：「雷納德整個職業生涯始終保持著戒備與自我主見，過去幾個月我捕捉到最核心的一點就是，他決定回歸多倫多，對他而言完全是衝著球隊的『歷史地位』而去的。毫無疑問，這是雷納德對自己傳奇生涯的一次豪賭。」這筆交易確定由暴龍送出英格倫（Brandon Ingram）、迪克（Gradey Dick）、2個無保護首輪籤、1個首輪互換權以及2個次輪籤換來雷納德。暴龍官方隨即熱烈發布海報迎接「歡迎回到多倫多，科懷·雷納德！」相較之下，快艇官方社群在交易敲定數小時後，仍遲遲未發布任何對雷納德的「感謝文」，快艇隨隊自媒體APHoops直言這完全在情理之中，畢竟雙方最終因違規調查鬧得不歡而散。不過，暴龍記者歐斯曼（Omer Osman）則替雷納德抱不平：「為什麼快艇球迷會對雷納德如此憤怒？他在快艇隊史首次闖進西區決賽的過程中扮演了巨大角色，這本該值得球隊為他退休球衣並升起榮譽旗幟。」除了歷史地位的考量，多倫多暴龍在戰術體系與健康管理上的優勢，也是吸引雷納德回歸的關鍵。暴龍被視為全聯盟最懂得妥善保護雷納德身體與控管出賽負荷的球隊。雷納德近期曾透露，自己在健康管理上取得突破，過去2年未再遭遇嚴重傷勢。重返多倫多能讓他重拾最熟悉且偏愛的小前鋒（SF）位置，大幅減輕膝蓋負擔。暴龍上賽季在缺少英格倫與奎克利（Immanuel Quickley）的情況下，仍將強敵騎士隊逼入搶7大戰。球隊原本就是聯盟前5的防守強隊，如今補進雷納德，外圍防線更加恐怖。與過去球風重疊度過高的喬治（Paul George）不同，暴龍當家核心巴恩斯（Scottie Barnes）是擅長內線衝擊與組織分球的鋒線好手，與專精外線投射、單打與側翼防守的雷納德形成完美的攻防互補。在暴龍年輕戰力不斷成長的後盾下，雷納德選擇重返這座曾在2019年為他歡呼的冠軍城市，期盼用生涯末期的最高光表現，再度替多倫多締造傳奇。