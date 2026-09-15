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敬師禮券一路加碼 盧秀燕：用實際行動感謝教育工作者

教師節將至，台中市長盧秀燕今（15）日宣布，今年敬師禮券「翻倍」，從每人1000元提高至2000元！發放對象涵蓋全市公私立高中職以下所有教職員工，去年更主動擴大照顧教育部未補助的國立高中職以下學校職員，以及中央委託辦理的非營利幼兒園、職場教保服務中心，總計4萬3914人受惠，市府預計投入8782萬元。台中市政府教育局長蔣偉民上午在市政會議進行「教育扎根，幸福綻放」專案報告，盧秀燕隨後宣布，今年教師節敬師獎勵禮券將翻倍，由1000元提高至每人2000元。她也提前祝福台中市所有教育工作者教師節快樂，希望透過市府加倍的心意，向長期投入教育、栽培下一代的教育夥伴，表達最深切的敬意與感謝。盧秀燕表示，市府自2023年起恢復發放敬師禮券，考量校園全體同仁為照顧學子付出心力，堅持發放對象涵蓋全市公私立高中職以下所有教職員工，不僅市立學校教師受惠，去年更主動擴大照顧教育部未補助的國立高中職以下學校職員，以及中央委託辦理的非營利幼兒園、職場教保服務中心。敬師禮券金額也從2023年的600元、2025年的1000元，今年再度提高至2000元，以具體行動感謝全體教育工作者的辛勤付出、無私奉獻，表達市府對教育工作者的最高敬意。