皮克敏手遊《Pikmin Bloom》9月任務持續進行，在玩家埋頭種花期間，近期《Pikmin Bloom》也悄悄更新「遊戲登入讀取畫面」，畫面充滿濃厚的「萬聖節」氣息，讓不少皮友們猜測，被玩家稱為「最可愛主題」的4種萬聖節飾品，在今年10月是否會復刻，甚至準備開始囤金幣，在10月爆肝衝一波。
皮克敏《Pikmin Bloom》在2021年11月上市，2022年10月推出首款萬聖節主題飾品「南瓜燈」，2023年則推出「萬聖節糖果」飾品、2024年是「萬聖節燈」飾品、2025年「骷髏頭」飾品；其中「南瓜燈」在2023年、2024年曾進行復刻，「萬聖節糖果」2024年、2025年曾有復刻，「萬聖節燈」則在2025年復刻。
2026萬聖節「弄一波大的」？《Pikmin Bloom》新飾品有望登場
依照上述《Pikmin Bloom》的萬聖節操作，2026年很有機會推出新款萬聖節主題飾品，再針對2025年「骷髏頭」進行復刻，且最新的遊戲登入讀取畫面中，包含南瓜、蠟燭、蜘蛛網、蝙蝠等元素，非常明顯暗示，《Pikmin Bloom》官方將在萬聖節「弄一波大的。」
對《Pikmin Bloom》玩家來說，萬聖節飾品的「南瓜燈、糖果、萬聖節燈、骷髏頭」等造型本身就具有高度辨識度，且每年都值得重新期待，新玩家有動力入坑、老玩家也希望把握一個月的時間補齊缺少的顏色，社群已有眾多皮友期待表示「萬聖節系列此生必收藏」、「10月要爆肝了」、「萬聖節幾乎是最可愛系列了。」
🟡《Pikmin Bloom》萬聖節系列飾品皮克敏
📌南瓜燈：最經典的萬聖節飾品，首次登場於2022年，皮克敏的頭頂會出現一顆小巧的南瓜燈，橘色南瓜搭配黑色表情，雖然是恐怖節慶的代表物，放在原本就圓滾滾、可愛的皮克敏身上，反而呈現出一種萌萌的反差感，且因為從2022年就存在，老玩家手上的南瓜皮克敏往往具有很強的「元老收藏」意味。
📌萬聖節糖果：2023年登場，主打可愛路線，皮克敏身上會出現各式各樣的萬聖節糖果元素，整體不像南瓜燈那麼偏向經典恐怖風，而是走繽紛、可愛的糖果派對路線。從造型到色彩都相當吸睛，也很符合《Pikmin Bloom》一貫把節慶元素做得可愛化的風格。
📌萬聖節燈：2024年首度推出，相較於南瓜燈，萬聖節燈主打的是夜晚燈飾氛圍，皮克敏身上掛著一串串帶有萬聖節氣息的小燈，整體視覺比南瓜燈更加華麗，也有一種走在萬聖節夜晚街道上的感覺。
📌骷髏頭：2025年首次登場，嚴格來說並不是傳統萬聖節元素，而是配合「亡靈節」推出的特殊裝飾，特色是充滿墨西哥亡靈節風格的骷髏頭圖案，皮克敏臉部會出現色彩繽紛的骷髏頭彩繪，搭配花朵、裝飾圖案等元素，和一般黑白骷髏頭的恐怖形象完全不同，反而帶有華麗、繽紛的節慶感。
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依照上述《Pikmin Bloom》的萬聖節操作，2026年很有機會推出新款萬聖節主題飾品，再針對2025年「骷髏頭」進行復刻，且最新的遊戲登入讀取畫面中，包含南瓜、蠟燭、蜘蛛網、蝙蝠等元素，非常明顯暗示，《Pikmin Bloom》官方將在萬聖節「弄一波大的。」
對《Pikmin Bloom》玩家來說，萬聖節飾品的「南瓜燈、糖果、萬聖節燈、骷髏頭」等造型本身就具有高度辨識度，且每年都值得重新期待，新玩家有動力入坑、老玩家也希望把握一個月的時間補齊缺少的顏色，社群已有眾多皮友期待表示「萬聖節系列此生必收藏」、「10月要爆肝了」、「萬聖節幾乎是最可愛系列了。」
📌南瓜燈：最經典的萬聖節飾品，首次登場於2022年，皮克敏的頭頂會出現一顆小巧的南瓜燈，橘色南瓜搭配黑色表情，雖然是恐怖節慶的代表物，放在原本就圓滾滾、可愛的皮克敏身上，反而呈現出一種萌萌的反差感，且因為從2022年就存在，老玩家手上的南瓜皮克敏往往具有很強的「元老收藏」意味。
📌萬聖節糖果：2023年登場，主打可愛路線，皮克敏身上會出現各式各樣的萬聖節糖果元素，整體不像南瓜燈那麼偏向經典恐怖風，而是走繽紛、可愛的糖果派對路線。從造型到色彩都相當吸睛，也很符合《Pikmin Bloom》一貫把節慶元素做得可愛化的風格。
📌萬聖節燈：2024年首度推出，相較於南瓜燈，萬聖節燈主打的是夜晚燈飾氛圍，皮克敏身上掛著一串串帶有萬聖節氣息的小燈，整體視覺比南瓜燈更加華麗，也有一種走在萬聖節夜晚街道上的感覺。
📌骷髏頭：2025年首次登場，嚴格來說並不是傳統萬聖節元素，而是配合「亡靈節」推出的特殊裝飾，特色是充滿墨西哥亡靈節風格的骷髏頭圖案，皮克敏臉部會出現色彩繽紛的骷髏頭彩繪，搭配花朵、裝飾圖案等元素，和一般黑白骷髏頭的恐怖形象完全不同，反而帶有華麗、繽紛的節慶感。