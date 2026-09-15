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商場內激烈拉扯 女子帶幼童喊「Help me」

網傳「全世界都討厭中國人」引爆衝突 真實原因待查

韓國首爾熱門觀光區弘大日前爆發外籍女子肢體衝突，一名中國女子與一名西方女子在大型購物中心內拉扯、推擠，期間西方女子一度跌倒，還帶著坐在嬰兒車內的幼童試圖離開，最終由商場保全介入才結束衝突。相關影片近日在韓國網路瘋傳，雙方爆發衝突的原因疑似與「全世界都討厭中國人」的言論有關，但目前仍未獲警方證實。綜合韓媒報導，影片據稱於9日在首爾麻浦區弘大入口站附近的大型購物中心「AK廣場」拍攝。畫面可見，一名中國女子緊抓西方女子衣服並大力拉扯，同時高聲叫喊，還以不太流利的韓語大喊「請幫幫我」、「幫我叫警察」，向周遭民眾求助。拉扯過程中，西方女子一度遭推倒在地，同樣向附近民眾高喊「Help me」求救。她當時還帶著一名坐在嬰兒車內的幼童，試圖帶著孩子離開現場，但另一名女子持續抓住她的衣服不放，甚至以韓語喊「不要走」。兩人激烈衝突直到周遭民眾勸阻、商場保全趕到介入後才停止。事態平息後，西方女子隨即抱起孩子離開。至於衝突原因目前尚無官方說法。網路流傳的目擊者說法聲稱，其中一名為中國人、西方女子則是法國人，雙方疑似先因某項行為發生口角。有網友聲稱，西方女子當時曾對另一人說出「韓國人都討厭中國人」、「全世界都討厭中國人」等言論，導致對方情緒激動並爆發肢體衝突；另有說法指警方事後到場將兩人分開並展開調查。不過目前包括是否真的出現上述言論，以及究竟由何事引爆衝突等相關說法都尚未獲得警方等官方單位證實，仍有待進一步釐清。