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痛批綠營過去也用Chinese Taipei 如今雙標

石舫亘遭出征 其實明確自稱Taiwanese

民進黨台北市長參選人沈伯洋日前訪日時，被發現穿著防彈衣在東京皇居周邊跑步，解釋因遭中國通緝，出國均會穿著防彈衣維安，引發熱議；同時，韓國女團IVE近日在台北小巨蛋舉辦演唱會，場館外牆出現中國粉絲的應援廣告，寫著「Chinese Taipei」，再掀輿論關注，而北捷遊憩公司隨後要求下架重審。對此，桃園市議員凌濤今（15）日批評「從沈伯洋東京穿防彈衣作秀，到獵巫台北小巨蛋天幕」，直指「青鳥的敘事正走向黑熊的精神錯亂」。針對這兩起事件，凌濤今發文表示，從在東京的沈伯洋，穿防彈背心街跑作秀，大演被通緝「抗中保台」人設；到台北，IVE 演唱會小巨蛋天幕只因為粉絲應援廣告出現「Chinese Taipei」，民進黨議員與青鳥立刻傾巢而出，抓著蔣萬安與台北市政府要負責。凌濤批評，民進黨選舉真的沒招了，「抗中保台」又來，真的要確欸！凌濤接著回顧，民進黨在2016年，衛福部長林奏延在世界衛生大會（WHA）以「Chinese Taipei」出席，蔡英文定調「稱謂上沒有矮化」，林全甚至高喊「Chinese Taipei就是中華民國」；當前涉霸凌案正在接受調查的行政院經貿談判代表楊珍妮，出席APEC時桌牌也寫著大大的「Chinese Taipei」；而即將赴南京參加APEC會議的勞動部長洪申翰，同樣要頂著「Chinese Taipei」赴陸。凌濤質疑，民進黨的標準到底是什麼？民進黨用「Chinese Taipei」叫作維持慣例、沒有矮化，小巨蛋天幕出現「Chinese Taipei」就叫矮化？如此雙標，是精神錯亂還是在罵蔡英文？針對石舫亘過去的演講片段，凌濤表示，更荒謬的是，青鳥側翼為了獵巫，竟翻出蔣萬安太太石舫亘過去的演講片段攻擊她講「Chinese Taipei」。凌濤指出，但事實是，那場活動是2017年民進黨執政下行政院主辦的APEC年輕女力培力工作坊，行政院還發新聞稿宣傳，石舫亘更在會上明確自稱是「台灣人（Taiwanese）」。凌濤質疑，只要民進黨官員去就叫為國爭光，而選舉一到，換成蔣萬安家人就成了有損國格？凌濤最後批評，選戰至今，民進黨找不到「抗中保台」的故事，就自己無中生有，創造事故；而民進黨、青鳥雙標無極限，屢次拿國家認同當政治提款機，如今青鳥的政治敘事，早已走向黑熊的精神錯亂，台灣民眾都看在眼裡。