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◼︎台北市9月16日停水範圍

▲台北市9月16日停水範圍。（圖／自來水公司water.gov.tw）

▲台北市9月16日停水範圍。（圖／自來水公司water.gov.tw）

▲台北市9月16日停水範圍。（圖／自來水公司water.gov.tw）

▲台北市9月16日停水範圍。（圖／自來水公司water.gov.tw）

▲台北市9月16日停水範圍。（圖／自來水公司water.gov.tw）

▲台北市9月16日停水範圍。（圖／自來水公司water.gov.tw）

▲台北市9月16日停水範圍。（圖／自來水公司water.gov.tw）

▲台北市9月16日停水範圍。（圖／自來水公司water.gov.tw）

◼︎新北市9月16日停水範圍

▲新北市9月16日停水範圍。（圖／自來水公司water.gov.tw）

▲新北市9月16日停水範圍。（圖／自來水公司water.gov.tw）

▲新北市9月16日停水範圍。（圖／自來水公司water.gov.tw）

▲新北市9月16日停水範圍。（圖／自來水公司water.gov.tw）

▲新北市9月16日降壓範圍。（圖／自來水公司water.gov.tw）

◼︎桃園市9月16日停水範圍

▲桃園市9月16日停水範圍。（圖／自來水公司water.gov.tw）

▲桃園市9月16日停水範圍。（圖／自來水公司water.gov.tw）

◼︎台中市9月16日停水範圍

▲台中市9月16日停水範圍。（圖／自來水公司water.gov.tw）

◼︎台南市9月16日停水範圍

▲台南市9月16日停水範圍。（圖／自來水公司water.gov.tw）

▲台南市9月16日停水範圍。（圖／自來水公司water.gov.tw）

◼︎南投縣9月16日停水範圍

▲南投縣9月16日停水範圍。（圖／自來水公司water.gov.tw）

◼︎雲林縣9月16日停水範圍

▲雲林縣9月16日停水範圍。（圖／自來水公司water.gov.tw）

▲雲林縣9月16日停水範圍。（圖／自來水公司water.gov.tw）

▲雲林縣9月16日停水範圍。（圖／自來水公司water.gov.tw）

◼︎屏東縣9月16日停水範圍

▲屏東縣9月16日停水範圍。（圖／自來水公司water.gov.tw）

▲屏東縣9月16日停水範圍。（圖／自來水公司water.gov.tw）

停水前後注意事項

記得儲水備用！據台灣自來水公司最新公告，9月16日（週三）在以及共8縣市部分地區將實施停水，原因包含管線汰換、污水管改遷工程等，在新北汐止還有最長停水22小時的事件。《NOWNEWS今日新聞》統整全台灣各縣市9月16日停水影響範圍與時間，讓民眾迅速掌握是否影響到自家供水情況。🕦影響時間：9月16日10時至16時(共6小時)📍停水地區中山區：南京東路1段13巷、南京東路1段13巷7弄、中山北路2段11巷、中山北路2段27巷(直接用水戶:停水20戶)🕦影響時間：9月16日10時30分至16時30分(共6小時)📍停水地區萬華區：三水街77號總表、三水街東市場攤位28號、和平西路三段53號之2~85號(單號側)、和平西路三段81巷3~22號、和平西路三段89巷11弄內公共廁所、康定路229號總表、338號(直接用水戶:停水31戶)🕦影響時間：9月16日10時30分至16時30分(共6小時)📍停水地區萬華區：和平西路3段59巷(直接用水戶:停水31戶)🕦影響時間：9月16日10時30分至16時30分(共6小時)📍停水地區萬華區：和平西路3段55巷(直接用水戶:停水23戶)🕦影響時間：9月16日10時30分至16時30分(共6小時)📍停水地區萬華區：三水街77號總表、三水街東市場攤位28號、和平西路三段53號之2~85號(單號側)、和平西路三段81巷3~22號、和平西路三段89巷11弄內公共廁所、康定路229號總表、338號(直接用水戶:停水30戶)🕦影響時間：9月16日10時30分至16時30分(共6小時)📍停水地區萬華區：西園路一段105~117、127~139號(單號側)、西園路一段125巷5~13號、廣州街211號、西園路一段153號(龍山寺站BL10)、145號總表(直接用水戶:停水26戶)🕦影響時間：9月16日10時30分至16時30分(共6小時)📍停水地區信義區：莊敬路423巷2弄、4弄、6弄及松仁路202巷2弄(直接用水戶:停水159戶)🕦影響時間：9月16日10時至16時(共6小時)📍停水地區內湖區成功路四段61巷1號至23號、成功路四段61巷8弄、22弄(直接用水戶:停水19戶)🕦影響時間：9月16日10時至15時(共5小時)📍停水地區中和區：立德街98巷與立業路107號至75號；立業路83巷(直接用水戶:停水33戶)🕦影響時間：9月16日10時至15時(共5小時)📍停水地區三重區：福隆路1號至121號(單號側)(直接用水戶:停水15戶)🕦影響時間：9月16日10時至15時(共5小時)📍停水地區三重區：大同南路117巷20弄1號至3號、127號至127之3號、129巷1號至38號（含巷內14弄、15弄)、131號，仁化街156號、158巷1號至16號、178巷1號及2號(直接用水戶:停水50戶)🕦影響時間：9月16日09時至17日07時(共22小時)停水原因：保長坑溪過橋管汰換工程📍停水地區汐止區：仁愛路、保新街、保長路、勤進路、大同路三段、大安街、復興路、新台五路一段、新台五路二段、新興路、水碓街、汐平路一段、汐平路二段、環山路、福安街、秀山路、秀峰路、茄安路、茄福街、茄興街、莊敬街、青山路。🕦影響時間：9月15日13時30分至16日17時降壓原因：竹林路污水工程挖損破管搶修📍降壓地區淡水區：竹林路。🕦影響時間：9月16日10時30分至17時30分(共7小時)停水原因：新舊管連接事宜📍停水地區龜山區：長慶三街。🕦影響時間：9月15日09時至16日05時(16日當天5小時)停水原因：管線斷管連絡工程📍停水地區觀音區：草新里、草漯里、樹林里、保障里及富林里大觀路三段(省道台15線)、文林路(富愛路至大觀路三段)、成功路二段、工業八路、工業七路、一心路、民族一路、七賢路、塔腳里塔腳一路、塔腳路、大觀路一段(省道台15線)(均含周邊巷弄)。大園區：南港里大觀路、大觀路1120巷、北港里保障一路、保障二路、西濱路三段、西濱路四段、潮音北路(均含周邊巷弄)。桃園市/大園區/北港里、南港里。觀音區/保障里、塔腳里、富林里、廣福里、廣興里、新坡里、樹林里、白玉里、草新里、草漯里。共12個村里。🕦影響時間：9月16日08時至18時30分(共10小時半)停水原因：汰換管線工程📍停水地區豐原區：中興路、圓環南路、安和路、永安街、瑞安街、瑞興路、興安街、西安街、西平街。🕦影響時間：9月16日08時至17時(共9小時)停水原因：汰換管線工程📍停水地區新營區：東泰八街及鄰近巷道。🕦影響時間：9月16日09時至17時(共8小時)停水原因：污水下水道改遷工程📍停水地區永康區：大勇路1號至47號(單數側/含巷弄)、永華路70號至210號、永華路212巷2號至28號(雙數側)。🕦影響時間：9月16日13時至18時(共5小時)停水原因：污水下水道改遷工程📍停水地區南投市：楓仔嶺農路。草屯鎮：富頂路一段、楓仔嶺農路。🕦影響時間：9月16日08時30分至17時(共8小時半)停水原因：管網維護及漏水調查作業📍停水地區古坑鄉：中山路242巷、中山路242巷1弄、中山路242巷2弄、陽明路、文淵路、中山路242巷69弄、朝陽路、朝陽路40巷、朝陽路28巷、古中街、古中街38巷、中山路176巷、中山路128巷、中正路、中正路48巷、中正路28巷、中正路10巷、朝陽路43巷、朝陽路51巷、朝陽路67巷、文學路23巷、文學路、文學路29巷、文學路49巷、文學路75巷。🕦影響時間：9月16日09時至17時(共8小時)停水原因：小區漏水管段調查📍停水地區北港鎮：仁愛一街、仁愛路、建國路、懷恩街、文仁路、文明路、文星路、民享路、民政路、民樂路、民治路。🕦影響時間：9月16日08時至18時(共10小時)停水原因：消防栓增設工程📍停水地區古坑鄉：高林村。🕦影響時間：9月16日09時至17時(共8小時)停水原因：漏水管段調查作業施作停水📍停水地區新園鄉：五房村；五房路以南，環堤路一段以東，塩光路以西，義仁路以北。🕦影響時間：9月16日08時30分至17時(共8小時半)停水原因：供水延管工程停水施工改接作業📍停水地區長治鄉：中興路、崑崙路。為減少停水期間對日常生活的影響，同時讓後續復水流程更順暢，台灣自來水公司建議，用戶可在停水前至少提前6小時做好儲水準備；而在停水期間，務必要將抽水馬達電源關閉，避免設備空轉導致損壞，甚至提高發生火災的風險。等到恢復供水時，則可先將家中各處水龍頭打開排氣，有助於水流更快恢復穩定。由於不同地區的地勢高低與管線配置有所差異，位於管線末端、高樓層或地勢較高的住戶，水壓回升通常會較慢，可能需要多等待一段時間。若供水已恢復但家中仍無水可用，建議盡快聯繫台水公司，由專人進一步協助排除問題。