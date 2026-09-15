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▲薔薔（如圖）有著亮眼外型、火辣身材，個性大膽的她，近日在節目中自爆曾當過便服店酒店小姐。（圖／小姐不熙娣YT）

女星薔薔（林嘉凌）說話風格嗆辣，深受許多觀眾喜愛，近日她在節目《小姐不熙娣》中坦承曾做過酒店小姐，一天賺3萬，卻僅2天就離職，透露原因：「因為被我爸發現啦！」此外，薔薔也到荷蘭擔任櫥窗女郎，只穿著內衣照、丁字褲尺度超大，她透露自己因亞洲臉孔相當吃香，當天路過的男客人全都在看她。薔薔有著亮眼外型、火辣身材，個性大膽的她，近日在節目中自爆曾當過便服店酒店小姐，一天賺3萬，卻僅2天就離職，坦言：「因為被我爸發現啦！」之後她也到荷蘭紅燈區擔任櫥窗女郎，她PO出影片，只見薔薔僅穿著白色內衣、丁字褲，露出性感身材，美胸、屁股蛋全被看光，尺度相當大，她也透露：「她們所有小姐都是穿這種感覺的。」薔薔透露荷蘭有合法紅燈區，但手機、相機全都不能拿出來拍攝，她當時經過申請所以可以進去拍攝，但不能拍到其他小姐，而每個人的櫥窗也會貼好接受什麼樣的玩法。主持人小S好奇問：「那妳的櫥窗貼什麼？」薔薔說：「我就是個亞洲的代表，因為他那邊很少亞洲女生。」當天所有過客的男生都在看她。被問到是否有真的發生關係？薔薔表示，在荷蘭如果要營業的話必須申請，「荷蘭比較嚴格，不然你會違法。」另外，櫥窗女郎們也都會互相照顧，如果客人有暴力、亂七八糟的事情，旁邊都有按鈕，馬上會有黑道上來解圍。