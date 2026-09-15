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入境攜帶自用針劑處方藥品 食藥署：應備有醫師處方箋

俗稱瘦瘦針的GLP-1受體促效劑注射劑近年風靡全球，但也掀起市場亂象，不少民眾更跨國購買。不過，食藥署指出，瘦瘦針屬醫師處方用針劑藥品。依「入境旅客攜帶行李物品報驗稅放辦法」規定，旅客攜帶自用針劑處方藥品入境，應備有醫師處方箋或相關證明文件，用量也有所限制。而瘦瘦針亂象不僅是國內間，國際間也有跨國購買的亂象，有外媒報導，韓國民眾為了購買這款藥物而遠赴日本，原因在於兩國價差相當驚人，美國藥廠禮來甚至因此針對日本市場發出警告。若國人赴海外旅遊時，購買相關藥品，食藥署強調，因瘦瘦針屬醫師處方用針劑藥品。依「入境旅客攜帶行李物品報驗稅放辦法」規定，旅客攜帶自用針劑處方藥品入境，應備有醫師處方箋或相關證明文件，攜帶數量不得超過文件所載合理用量，且以不超過6個月用量為限。品項及數量符合規定者，得由綠線檯通關，海關人員會予以抽查是否符合規定。