行政院主計總處日前公布7月全體受僱員工經常性薪資平均數為4萬9491元，加上獎金及加班費總薪資平均數達到7萬1165元，然而到底領多少算是低薪？主計總處表示，如果參考經濟合作暨發展組織（OECD），以全時受僱員工薪資中位數的三分之二作為門檻，2024年本國籍全時工作者約126萬人落入低薪、年薪低於新台幣39萬元。另外，最新1月至7月的統計，經常性薪資中位數較低的行業包括服務業、住宿及餐飲業，通通都沒有破32000元，堪稱是台灣最慘行業。
主計總處認證！年薪低於39萬元就是低薪
主計總處日前說明，關於低薪如果參考OECD的定義，主要會有兩大原則，一個是列入全時受僱員工，另外就是要以薪資中位數2/3當作門檻，而不是平均數，以2024年來看，本國籍全時受僱員工全年總薪資中位數58.5萬元計算，其三分之二的門檻值約39萬元，年總薪資低於此門檻的全時勞工約有126萬人，占16.8%。而2025的數據將會在11月公布。
不過主計總處則補充，但如果以每月固定收入來看，7月本國籍全時受僱員工經常性薪資中位數4萬1397來算，2/3的門檻是2萬7598元，但現在法定最低工資為29500元，所以台灣原則上以經常性月薪不會有低薪現象。年薪跟月薪會有這樣的差別就是因為，年度薪資通常都會算入年終獎金、績效獎金、紅利發放、加班費等非經常薪資，也進而會拉高薪資中位數。
台灣最慘行業曝光！服務業、旅宿餐飲業都是低薪族
另外主計總處報告也提到，今年1月至7月經常性薪資中位數較低的行業為服務業（3萬1017元）、住宿及餐飲業（3萬1912元）；薪資中位數較高的行業則為專業科學及技術服務業（4萬5158元）、出版、影音及資通訊業（5萬4708元）、金融及保險業（6萬0307元）。
不少上班族看到統計後紛紛表示「根本就是慣老闆太多好嗎，現在手搖店都開到42K以上了，一堆服務業還不到32K真的超扯」、「這到底是什麼統計，根本一定都不切實際，就只有一堆人低薪是真的」、「台灣就是慣老闆超多，職場環境根本鬼島，2026還有一堆不到35K的工作」、「餐飲服務業超級辛苦又領低薪，真的好可憐，上班還要陪笑真的是最慘的」、「超多服務業都不到35K啊！只是活著而已」。
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主計總處日前說明，關於低薪如果參考OECD的定義，主要會有兩大原則，一個是列入全時受僱員工，另外就是要以薪資中位數2/3當作門檻，而不是平均數，以2024年來看，本國籍全時受僱員工全年總薪資中位數58.5萬元計算，其三分之二的門檻值約39萬元，年總薪資低於此門檻的全時勞工約有126萬人，占16.8%。而2025的數據將會在11月公布。
不過主計總處則補充，但如果以每月固定收入來看，7月本國籍全時受僱員工經常性薪資中位數4萬1397來算，2/3的門檻是2萬7598元，但現在法定最低工資為29500元，所以台灣原則上以經常性月薪不會有低薪現象。年薪跟月薪會有這樣的差別就是因為，年度薪資通常都會算入年終獎金、績效獎金、紅利發放、加班費等非經常薪資，也進而會拉高薪資中位數。
另外主計總處報告也提到，今年1月至7月經常性薪資中位數較低的行業為服務業（3萬1017元）、住宿及餐飲業（3萬1912元）；薪資中位數較高的行業則為專業科學及技術服務業（4萬5158元）、出版、影音及資通訊業（5萬4708元）、金融及保險業（6萬0307元）。
不少上班族看到統計後紛紛表示「根本就是慣老闆太多好嗎，現在手搖店都開到42K以上了，一堆服務業還不到32K真的超扯」、「這到底是什麼統計，根本一定都不切實際，就只有一堆人低薪是真的」、「台灣就是慣老闆超多，職場環境根本鬼島，2026還有一堆不到35K的工作」、「餐飲服務業超級辛苦又領低薪，真的好可憐，上班還要陪笑真的是最慘的」、「超多服務業都不到35K啊！只是活著而已」。