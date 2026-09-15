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▲台灣人愛沖繩愛過頭！狂問能否用國旅補助（圖／截自Ｘ）

台灣旅客到底多愛沖繩？答案是愛到直接把它當成「國內景點」了！觀光署平日國旅補助日前再度上線，沒想到卻讓遠在日本的沖繩飯店業者跟著遭殃，近日只能無奈在社群發文求饒，希望台灣旅客不要再誤會了。沖繩距離台灣航程僅需1個多小時，無論美食或景點都深受台灣旅客喜愛，甚至有台灣人笑稱，連假期間的沖繩簡直就像台灣的後花園，走到哪都聽得到中文和台語，親切感十足。只是這份「親切感」這次卻鬧出了大烏龍。隨著台灣觀光署平日國旅補助再次開放申請，竟有不少民眾誤以為出國旅遊也適用同一套補助，紛紛跑去詢問沖繩當地飯店是否能使用國旅補助，讓業者一頭霧水又哭笑不得。沖繩知名飯店集團「喜璃癒志飯店」（Kariyushi Hotels）近日終於受不了，直接在官方Threads帳號發文喊話。貼文中無奈表示，雖然沖繩街頭巷尾到處都是台灣旅客的身影，但「飯店本人」畢竟人在沖繩，並不適用台灣的國旅補助方案，就連飯店集團在台灣設有直營辦公室，同樣也不符合補助資格。小編更在文末忍不住喊話，「我們真的不是台灣的飯店呀」，懇請台灣旅客高抬貴手，不要再為難小編了。這篇無奈的貼文曝光後迅速在網路上擴散，引來大批台灣網友前來朝聖，留言區笑聲一片。有人驚呼「不可能把沖繩當自己家了吧！」，也有人調侃「沖繩表示：我們是不是被台灣收編了？？？」，還有網友直接虧「笑死，可以不要鬧嗎」，更有人半開玩笑分析「把沖繩當國內線，然後自動腦補變成國旅？」。甚至還有精打細算的網友神邏輯回應，指出沖繩飯店的實際房價，搞不好比台灣國旅補助適用的飯店還要便宜，「四捨五入也算是一種國旅了吧」，幽默感十足的留言讓整起烏龍事件更添話題性。