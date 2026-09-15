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▲針對新北板橋某診所C肝群聚事件，目前已經通知1099人，採檢530人。（圖／疾管署提供）

新北市板橋區「安泰淞鶴診所」日前爆出C肝群聚事件，新北衛生局擴大回溯並召回去年7月1日至今年8月27日期間，曾於該診所接受針劑治療者1118人接受檢驗。而疾管署今（15）日公布最新確診人數，截至昨日再新增7人確診C肝，累計至今已20人，不排除案例數會再增加。疾管署公布「安泰淞鶴診所」C肝群聚事件最新狀況。新北衛生局擴大回溯1118人召回檢驗，目前已通知1099人、另有19人尚未聯絡。至今已採檢530人、仍有588人待採檢。疾管署副署長林明誠指出，新增急性C肝患者7人，其中板橋3人、土城及樹林各2人；年齡介於40至70多歲。他表示，性別部分為4位男性、3位女性；而7人中有2人出現疲倦、肚子不舒服等症狀，其餘5人沒有症狀，衛生局也已協助轉介就醫，目前在家休養。林明誠也說，不排除未來案例數會再新增，以目前新增個案數，預估可能會再增加10人。新北衛生局說明，為方便民眾接受檢驗，除了29區衛生所提供檢驗服務外，衛生局另於土城及板橋衛生所增開夜間、假日抽血檢驗門診。土城衛生所服務時間為9月18日(五)晚間；板橋衛生所為9月17日(四)晚間及9月19日(六)。衛生局呼籲，曾於上述期間至該診所接受針劑治療者，儘速完成抽血檢驗。衛生局提醒，醫療機構提供醫療照護時，務必落實標準感染管制措施及安全注射，以確保病人及醫療工作人員的健康與安全。民眾應避免不必要的注射行為，並切勿與他人共用針具、注射器等器具，以降低感染風險，如經醫師診斷為急性C型肝炎，應依醫囑定期至醫療院所接受追蹤及治療，以維護自身健康。