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民進黨議員參選人高嘉瑜今（15）日提及，自己選區從內湖到南港，走到哪，不分老少，都有人在抱怨砍樹的問題，從瑞光路、港墘路一路砍，到南港研究院路，陪伴大家春夏秋冬、數個寒暑的大樹，就這樣一棵棵倒下，更稱台北市府除了垃圾桶封印術，現在連樹穴都有水泥封印術，更讓人擔心的是，一個連兒虐事件都無心關注的市長，面對生病的樹木，又能有多少耐心？「樹木需要樹醫生，城市也需要一個願意聽見人民聲音的市長」。高嘉瑜表示，台北市的問題，不是不能砍樹，而是不能把砍樹當成城市治理的捷徑。樹木有病，應該找樹醫生，樹根破壞人行道，應該改善根域，樹木有風險，應該先專業評估、修剪、支撐、移植，而不是動不動就直接砍除，一棵大樹長大需要幾十年，砍掉卻只要幾分鐘。高嘉瑜說，台北市長蔣萬安面對樹木問題，市民看到的是一棵棵樹被移除；沈伯洋提出的「都市微森林」，則是把樹木當成台北未來的城市基礎建設。台北需要的不是「砍完再種」，而是先保樹、會養樹、種得活、留得住。高嘉瑜提到，城市進步，不是把樹砍掉讓工程更方便，而是讓人與樹都能在城市裡好好生活。更讓人擔心的是，一個連兒虐事件都無心關注的市長，面對生病的樹木，又能有多少耐心？一個連黨內資深議員的訊息都不讀不回的市長，我們又怎麼期待他真正傾聽市民的聲音？最後高嘉瑜說，樹木需要樹醫生，城市也需要一個願意聽見人民聲音的市長。台北，不該只是把樹砍掉之後重新種幾棵；台北需要的是一個真正把城市永續、環境品質，以及市民生活放在心上的未來。