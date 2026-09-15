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▲爛到出名！「牛來」票房開外掛逆襲狂賣2.8億台幣 續集要來了（圖／截自微博）

▲中國動畫電影《牛來》因製作粗糙、劇情空洞，被觀眾形容是「災難級電影」，上映初期票房慘淡反而意外掀起「愈爛愈想看」的獵奇熱潮，票房一度暴衝至超過1490萬元人民幣。（圖／翻攝自新浪電影官方微博）

一部因為製作粗糙反而意外爆紅的中國動畫電影，最近再度成為熱門話題！這部靠著「家庭手工感」意外攻佔話題版面的作品「牛來」，票房不僅一路狂飆衝破6千萬人民幣，導演更趁勝追擊，正式宣布將推出續集，消息一出立刻引爆中國網友熱烈討論。綜合中國媒體報導，「牛來」8月5日在中國上映，首日票房僅僅342元人民幣，慘澹到近乎交白卷，上映頭10天累計票房也才7711元，說是票房毒藥都不為過。沒想到劇情大逆轉，這部電影因為製作粗糙遭到網友瘋狂吐槽，反而意外激起中國民眾的獵奇圍觀心態，話題度一路暴衝，票房也跟著坐上火箭直線飆升。截至9月14日晚間，累積票房已經一舉衝上6305.1萬元人民幣（約新台幣2.8億元），跌破所有人眼鏡。由於熱潮遲遲沒有降溫，片方也順勢宣布，「牛來」的上映檔期將延長至10月4日，準備繼續吃這波流量紅利。「牛來」之所以能成為中國電影圈的一則奇蹟，關鍵就在它的誕生背景——整部片子的創作者只有一對母子檔，也就是家住遼寧大連的孫麗芳與信雨萌，兩人都不是動畫科班出身，耗費長達5年時間才獨力完成整部作品。擔任編劇與導演的信雨萌，本業其實是景觀設計，兩人不僅一手包辦全片配音工作，媽媽孫麗芳更親自獻聲演唱主題曲，整部電影完全就是不折不扣的「家庭手工」等級製作，也正是這股土法煉鋼的反差萌，意外戳中大批中國網友的好奇心。嚐到爆紅甜頭的導演信雨萌，趁勢宣布將推出續集「牛來2：起航」，還同步公開一張製作精緻度明顯大幅提升的新海報，消息一出立刻引爆中國網友熱議。信雨萌13日晚間透過微博官方帳號「感恩的牛來」發文，以「牛來2：起航——新的旅程，正式啟航！」為題深情喊話，內容寫道，曾經為了一個夢想出發，如今站在新的起點再次揚帆，前方的風浪與世界都會更加遼闊，但無論走得多遠，牛來都不會忘記最初出發的方向。她還接著寫下，「從熟悉的土地，到未知的遠方；從一個故事，到一段全新的冒險。這一次，不只是再見，更是再出發」，字裡行間充滿了續集的期待感。消息曝光後，中國網友的反應相當分歧。有一派網友看到「牛來2」海報改採電腦繪製、製作水準明顯升級，紛紛認為「票房都賺這麼多了」，續集理應不會再像第一集那樣粗糙簡陋，是合理的進化。不過另一派網友則抱持不同看法，擔心一旦全面改用電腦繪圖製作，「牛來2」恐怕就會跟市面上其他一般動畫片沒什麼兩樣，失去原本那股獨特的土炮魅力，除非劇情本身夠吸引人，否則很難再複製第一集的奇蹟。也有網友給出實際建議，認為信雨萌應該趁勢擴充製作團隊規模，才能真正讓續集擺脫「家庭手工」的標籤,朝更成熟的商業動畫邁進。