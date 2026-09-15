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底特律老虎隊在14日作客多倫多藍鳥隊的賽前，對於有聲音質疑李灝宇有著打擊「太早開掉」的問題，老虎總教練辛區（A.J. Hinch）表示並不在意子弟兵有一些小缺陷，還舉在大聯盟生涯10年總計敲出235轟的阿格拉（Dan Uggla）為例，指出後者也有相同的打擊瑕疵，直言只要不是問題太明顯，他認為能保持自身特點不是壞事。而美國媒體《The Athletic》也稱讚他是一位「技術有待雕琢，卻充滿獨特魅力與拚勁」的球員。這場對戰藍鳥的比賽，老虎隊在賽前臨時走馬換將。由於原訂先發三壘手基斯（Colt Keith）前一役為了接界外球撞上護網導致左手拇指痠痛，球團決定讓他板凳休息，改由台灣好手李灝宇頂替先發，擔任第九棒三壘手。同一天，體育權威媒體《The Athletic》也刊登了針對李灝宇的專文報導。文章以他近期引發熱烈討論的出場曲《Crank That 》，點出這位來自台灣的23歲小將，正在用他滿滿的活力與拚勁感染這支急需火花的年輕球隊。報導中提到，李灝宇脖子左側刺有「堅持」的字樣，完全呼應了他在球場上無畏的競爭意識與有時甚至會「噴垃圾話」的真性情。總教練辛區也笑稱：「他非常有個性，當他覺得放鬆時，在後台跟隊友交流甚至不需要翻譯，我很喜歡他在球隊中展現的性格。」儘管李灝宇在場上充滿魅力，但《The Athletic》也直言不諱地點出他目前在技術上的缺陷。在守備方面，李灝宇在二壘與三壘的防守範圍（OAA值為負12）落在聯盟墊底的1%，臂力也不突出，且在跑壘與守備選擇上偶爾會出現過度積極或判斷錯誤的瑕疵。在打擊機制上，李灝宇有明顯的「跨步向外（Step in the bucket）」問題：即前腳跨步時過早向三壘側踩，導致髖部提早開掉。雖然他曾解釋這是身體自然的發力習慣，但也因此讓他在面對好球帶外角上方的球路時，揮空率高達39%。許多投手已經開始針對這項弱點進行攻擊，導致他在經歷一段53場打擊率3成26的高潮後，自8月24日以來的57個打數僅敲出10支安打，並吞下22次三振。總教練辛區對此則抱持開放態度，他舉出過去如賈爾斯與阿格拉等同樣有此打擊習慣卻依然能繳出長打火力的前輩為例，認為只要不影響揮擊節奏，特殊的打擊機制未必是一件很嚴重的缺陷。報導總結，儘管李灝宇仍在學習與適應大聯盟的強度，技術層面也需要持續打磨，但他憑藉著真實且毫不做作的好勝心，已成為9月份老虎隊陣中不可或缺的核心人物之一。隨著球季落幕，李灝宇有極高的機率能在明年開季繼續站穩大聯盟名單，無論他未來的上限在哪裡，他絕對是一名充滿魅力、令人忍不住想關注的球員。在賽前記者會上，當被多倫多媒體問及誰該拿下今年美聯新人王時，老虎隊教頭辛區毫不猶豫地給出答案：「絕對是麥岡尼戈（Kevin McGonigle），毫無疑問。」「我知道我可能有點偏心，但我是一路看著他從季初到現在，展現出全聯盟新秀中最棒的穩定度，他累積的成績也絲毫不輸給任何人，」辛區甚至霸氣地表示：「在我看來，他就是新人王，其他許多優秀的新秀只能算是非常接近的第二名。」根據進階數據顯示，麥岡尼戈本季的勝場貢獻值（bWAR）高達6.3，不僅位居全聯盟新秀之冠，在所有野手中也高居第三，僅次於小熊隊的克勞-阿姆斯壯（Pete Crow-Armstrong，9.1）與釀酒人隊的圖蘭（Bryce Turang，6.7），與皇家隊的惠特（Bobby Witt Jr.）並列，確實具備強勢角逐新人王的本錢。