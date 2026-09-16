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井柏然、孫千主演的偶像劇《早春晴朗》熱播中，劇中孫千所飾演的職場新鮮人尚之桃，每次現身拿的都是品牌CELINE的高級包包，而井柏然則是廣告公司老闆，每次現身身上都是香奈兒大小配件，甚至在劇中也常常送香奈兒給女友尚之桃，雖然主因為他本人就是香奈兒形象大使，但大手筆行為也讓許多劇迷狂讚：「果然是年薪2000萬。」孫千在《早春晴朗》飾演的是一位剛出社會的職場新鮮人尚之桃，她在劇中跟外表高冷卻內心浪漫的廣告公司總裁「欒念」擦出愛火，大談辦公室戀情的兩人沒時間小情小愛，第五集就喝醉發生關係，激吻、愛撫的親密戲全都來。明明是剛出社會的新鮮人，不過尚之桃卻被發現在劇中都背名牌CELINE包包，財力非同小可，而男朋友樂念更不是省錢的燈，不只身上配件總是香奈兒，每次送禮物給女友也一定都是香奈兒伺候。雖然樂念可是年薪兩千萬的男人，買得起香奈兒可是理所當然的，但剛出社會的尚之桃來說可是一筆不小的消費，而這可是因為背後大有人在，孫千本人就是CELINE的代言人，因此收到許多品牌方置入贊助；井柏然也是一樣，他多年來都是香奈兒的形象大使，才能夠在劇中大展財氣，不僅為角色造型增添色彩，也幫品牌做了漂亮的曝光。尚之桃是職場小白，帶著熱血的心到「翎美」廣告公司面試，被總監欒念打槍，但經過出差，欒念逐漸發現她的優點，對她莫名上心，某次尚之桃喝醉，欒念送她回家，兩人發生關係，雖然尚之桃早就喜歡上老闆，但礙於觀感、升遷機會，因此她只留了紙條就離開，這也讓欒念驚訝這個女孩，要麵包不要愛情。後來兩人談起了地下戀，劇中可是又甜又慾，親密戲色氣溢滿、慾感十足，加上後期兩人因誤會分開，欒念展開追妻火葬場，非常虐心但是讓粉絲看得欲罷不能。