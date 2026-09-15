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價格低於競爭國 工業用電有上調空間

經濟部今（15）日公告， 2026年第二次電價費率審議會將於本週五（9月18日）下午召開，決定今年10月至明年3月電價費率。而經濟部長龔明鑫今（15）日稍早受訪表示，這次電價原則會以平穩物價、照顧民生為主，是否調整將會通盤考量，交由電價審議會決定最終結果。目前平均電價為每度3.7823元，今年3月審議時出現凍漲。外界評估，考量到民生物價及產業用電情況，這次有相當機會採取民生用電凍漲、產業用電則有調漲空間，或是針對用電量大的AI資料中心調漲價格。對此，龔明鑫表示，電價整體必須要通盤考量，但兩大原則就是「平穩物價」、「照顧民生」，電價最終由審議會決定，但經濟部會把所有資訊整理提供給委員。而今日交流會提及，政府已經針對中油及台電分別編列1014億元及711億元的撥補預算，必須要爭取到立法院支持。龔明鑫轉述，中華民國工業總會理事長潘俊榮、中華民國全國商業總會理事長許舒博均表達願意給予支持。《NOWNEWS》日前報導，能源署統計，去年總用電量為2,830億度，其中工業占比55.6%。今年1到7月用電量為1607.9億度，較去年同期增加35億度電、2.1%；按此趨勢，今年用電量應可以超過去年。比照台灣與亞洲鄰近國家工業電價，台灣平均每度工業用電約落在4.27元，高於馬來西亞及中國，但是仍低於韓國電力公社（KEPCO）所約每度4.5元，以及日本約5.2元，仍有調整空間。