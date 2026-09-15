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▲迎接1.5周年，遊戲內現正推出「主要關卡AP消耗量減半特別活動」。（圖／品牌提供）

▲完成挑戰關卡可獲得「昆曼沙」與「凱拉・遜」等單位和角色報酬。（圖／品牌提供）

Bandai Namco Entertainment Inc.所發行之 App Store、Google Play 及 DMM GAMES 專用應用程式《SD 鋼彈 G 世代 永恆》即將迎來上線 1.5 周年，「《SD 鋼彈 G 世代永恆》1.5th Anniversary 特設網站」現已正式公開。此外，遊戲中現已推出「主要關卡 AP 消耗量減半特別活動」，並已於「機動戰士鋼彈 ZZ」中追加可挑戰高難度主要關卡的「主要關卡CHALLENGE」。＜由此下載應用程式＞App Store/Google Play＜官方 SNS＞本作即將迎來上線 1.5 周年，「《SD 鋼彈 G 世代 永恆》1.5th Anniversary 特設網站」現已正式公開。網站內公開了現正推出的 1.5 周年特別活動相關資訊，以及「從 1 周年到現在的軌跡」等精彩內容。此外，本特設網站今後也將陸續推出特別企劃。敬請期待後續消息！‧特設網站為迎接上線 1.5th Anniversary 特別活動，現正搶先推出「1.5th Anniversary 前夕紀念！主要關卡 AP 消耗量減半特別活動」！活動期間內，主要關卡所消耗的 AP 將減半。■特別活動適用系列一覽‧「機動戰士鋼彈」‧「機動戰士 Z 鋼彈 A New Translation」‧「機動戰士鋼彈 ZZ」‧「機動戰士鋼彈 逆襲的夏亞」‧「機動戰士鋼彈 UC」‧「機動戰士鋼彈 NT」‧「機動戰士鋼彈 閃光的哈薩威」‧「機動戰士鋼彈 F91」‧「機動武鬥傳 G 鋼彈」‧「新機動戰記鋼彈 W」‧「新機動戰記鋼彈 W 無盡的華爾滋」‧「機動新世紀鋼彈 X」‧「機動戰士鋼彈 SEED」‧「機動戰士鋼彈 SEED Recollection」‧「機動戰士鋼彈 SEED DESTINY」‧「機動戰士鋼彈 00」‧「機動戰士鋼彈 AGE」‧「機動戰士鋼彈 鐵血孤兒」‧「機動戰士鋼彈 水星的魔女」▼活動詳情▼‧活動預計登場期間：現正登場 ～ 10/8 10:59 (GMT+8)為止※登場期間及內容有可能不經預告逕行變更。※詳情請至遊戲內查看。已於「機動戰士鋼彈 ZZ」中追加「主要關卡 CHALLENGE」。在「主要關卡 CHALLENGE」模式下可以挑戰高難度的主要關卡，除了登場敵人的強度提升外，還限制僅能使用特定系列來組隊挑戰。在關卡完成報酬中可獲得單位和角色，完美達成挑戰後則可獲得戰鬥地圖、主畫面動畫等報酬！敬請強化單位和角色，前來挑戰。※登場期間及內容有可能不經預告逕行變更。※詳情請至遊戲內查看。