Bandai Namco Entertainment Inc.所發行之 App Store、Google Play 及 DMM GAMES 專用應用程式《SD 鋼彈 G 世代 永恆》即將迎來上線 1.5 周年，「《SD 鋼彈 G 世代永恆》1.5th Anniversary 特設網站」現已正式公開。此外，遊戲中現已推出「主要關卡 AP 消耗量減半特別活動」，並已於「機動戰士鋼彈 ZZ」中追加可挑戰高難度主要關卡的「主要關卡CHALLENGE」。
＜由此下載應用程式＞
App Store/Google Play
https://ggetww.go.link/cbxME
＜官方 SNS＞
https://www.facebook.com/ggene.eternal.tw/
即將迎來上線 1.5 周年！特設網站正式公開！
本作即將迎來上線 1.5 周年，「《SD 鋼彈 G 世代 永恆》1.5th Anniversary 特設網站」現已正式公開。網站內公開了現正推出的 1.5 周年特別活動相關資訊，以及「從 1 周年到現在的軌跡」等精彩內容。此外，本特設網站今後也將陸續推出特別企劃。敬請期待後續消息！
‧特設網站
https://1-5anniv-gget.ggame.jp/tw
「1.5th Anniversary 前夕紀念！主要關卡 AP 消耗量減半特別活動」熱烈登場！
為迎接上線 1.5th Anniversary 特別活動，現正搶先推出「1.5th Anniversary 前夕紀念！主要關卡 AP 消耗量減半特別活動」！活動期間內，主要關卡所消耗的 AP 將減半。
■特別活動適用系列一覽
‧「機動戰士鋼彈」
‧「機動戰士 Z 鋼彈 A New Translation」
‧「機動戰士鋼彈 ZZ」
‧「機動戰士鋼彈 逆襲的夏亞」
‧「機動戰士鋼彈 UC」
‧「機動戰士鋼彈 NT」
‧「機動戰士鋼彈 閃光的哈薩威」
‧「機動戰士鋼彈 F91」
‧「機動武鬥傳 G 鋼彈」
‧「新機動戰記鋼彈 W」
‧「新機動戰記鋼彈 W 無盡的華爾滋」
‧「機動新世紀鋼彈 X」
‧「機動戰士鋼彈 SEED」
‧「機動戰士鋼彈 SEED Recollection」
‧「機動戰士鋼彈 SEED DESTINY」
‧「機動戰士鋼彈 00」
‧「機動戰士鋼彈 AGE」
‧「機動戰士鋼彈 鐵血孤兒」
‧「機動戰士鋼彈 水星的魔女」
▼活動詳情▼
‧活動預計登場期間：現正登場 ～ 10/8 10:59 (GMT+8)為止
※登場期間及內容有可能不經預告逕行變更。
※詳情請至遊戲內查看。
追加「機動戰士鋼彈 ZZ」主要關卡 CHALLENGE！
已於「機動戰士鋼彈 ZZ」中追加「主要關卡 CHALLENGE」。在「主要關卡 CHALLENGE」模式下可以挑戰高難度的主要關卡，除了登場敵人的強度提升外，還限制僅能使用特定系列來組隊挑戰。在關卡完成報酬中可獲得單位和角色，完美達成挑戰後則可獲得戰鬥地圖、主畫面動畫等報酬！敬請強化單位和角色，前來挑戰。
※登場期間及內容有可能不經預告逕行變更。
※詳情請至遊戲內查看。
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即將迎來上線 1.5 周年！特設網站正式公開！
本作即將迎來上線 1.5 周年，「《SD 鋼彈 G 世代 永恆》1.5th Anniversary 特設網站」現已正式公開。網站內公開了現正推出的 1.5 周年特別活動相關資訊，以及「從 1 周年到現在的軌跡」等精彩內容。此外，本特設網站今後也將陸續推出特別企劃。敬請期待後續消息！
‧特設網站
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「1.5th Anniversary 前夕紀念！主要關卡 AP 消耗量減半特別活動」熱烈登場！
為迎接上線 1.5th Anniversary 特別活動，現正搶先推出「1.5th Anniversary 前夕紀念！主要關卡 AP 消耗量減半特別活動」！活動期間內，主要關卡所消耗的 AP 將減半。
■特別活動適用系列一覽
‧「機動戰士鋼彈」
‧「機動戰士 Z 鋼彈 A New Translation」
‧「機動戰士鋼彈 ZZ」
‧「機動戰士鋼彈 逆襲的夏亞」
‧「機動戰士鋼彈 UC」
‧「機動戰士鋼彈 NT」
‧「機動戰士鋼彈 閃光的哈薩威」
‧「機動戰士鋼彈 F91」
‧「機動武鬥傳 G 鋼彈」
‧「新機動戰記鋼彈 W」
‧「新機動戰記鋼彈 W 無盡的華爾滋」
‧「機動新世紀鋼彈 X」
‧「機動戰士鋼彈 SEED」
‧「機動戰士鋼彈 SEED Recollection」
‧「機動戰士鋼彈 SEED DESTINY」
‧「機動戰士鋼彈 00」
‧「機動戰士鋼彈 AGE」
‧「機動戰士鋼彈 鐵血孤兒」
‧「機動戰士鋼彈 水星的魔女」
▼活動詳情▼
‧活動預計登場期間：現正登場 ～ 10/8 10:59 (GMT+8)為止
※登場期間及內容有可能不經預告逕行變更。
※詳情請至遊戲內查看。
追加「機動戰士鋼彈 ZZ」主要關卡 CHALLENGE！
已於「機動戰士鋼彈 ZZ」中追加「主要關卡 CHALLENGE」。在「主要關卡 CHALLENGE」模式下可以挑戰高難度的主要關卡，除了登場敵人的強度提升外，還限制僅能使用特定系列來組隊挑戰。在關卡完成報酬中可獲得單位和角色，完美達成挑戰後則可獲得戰鬥地圖、主畫面動畫等報酬！敬請強化單位和角色，前來挑戰。
※詳情請至遊戲內查看。