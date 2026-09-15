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台股今（15）日震盪走低，加權指數開盤以45,847.27點開出，盤中一度反彈至45,009.85點，隨後賣壓再度湧現，最低下探45,491.97點，終場下跌351.03點，以45,511.49點作收，跌幅0.76%，成交量約6035億元。盤面類股全數走弱，其中塑膠類股跌幅最重，下跌4.16%；航運類股下跌1.47%，金融類股下跌1.09%，電子組件下跌1.11%，光電下跌1.03%，電腦週邊下跌0.88%，其他電子下跌0.81%，半導體下跌0.54%，網通則下跌0.34%。整體盤面顯示，電子、金融與傳產同步承壓，指數在權值股支撐有限下震盪走低。權值股方面，台積電（2330）今日逆勢走強，終場收在2385元，上漲5元，漲幅0.21%，盤中最高來到2405元、最低2380元。其他電子權值股表現分歧，台達電（2308）上漲3.08%，成為盤面亮點；聯發科（2454）下跌2.85%，日月光投控（3711）下跌3.26%，鴻海（2317）下跌0.8%。從今日盤勢來看，台股開低後持續走弱，終場收在45500點附近，市場跌勢主要集中於塑膠、金融、航運及部分電子權值股。雖然台積電、台達電相對抗跌，但仍難抵銷多數個股走弱的壓力。整體而言，今日上市股票下跌家數明顯高於上漲家數，成交量同步縮減，短線市場追價意願偏低，盤面維持震盪整理格局。