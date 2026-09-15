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▲「實境節目主持人獎」入圍名單公布。（圖／記者王意馨攝）

韓國偶像跨海搶金鐘！第61屆金鐘獎今（15）日下午公布入圍名單，韓團Super Junior（SJ）隊長利特與少女時代孝淵雙雙入圍「實境節目主持人獎」，利特靠《廚師的迫降：客家廚房2》再度叩關，孝淵也憑同一檔節目首度角逐金鐘。值得一提的是，利特去年就曾以《廚師的迫降：客家廚房》入圍同一獎項，今年節目推出第2季，他也跟著連莊，二度拿到金鐘獎門票，不過他們的對手來勢洶洶，胡瓜《胡來旅行社》、5566的《飢餓遊戲》都獲得提名，最後獎落誰家引發期待。利特這次與溫昇豪、陳庭妮、孝淵、江宏傑、李元日、趙序衡、喜飯共同以《廚師的迫降：客家廚房2》入圍實境節目主持人獎。節目找來台、韓藝人及廚師合作，走訪台灣各地認識客家料理與文化，利特去年首度參戰金鐘獎雖然沒有抱回獎座，今年再以第2季回鍋入圍，也讓他連續2年出現在金鐘獎入圍名單。少女時代孝淵是今年節目加入《廚師的迫降：客家廚房2》，對於台韓料理文化的碰撞感到驚奇，她也從一開始面對中文指令滿頭問號，到逐漸融入團隊、一起扛起營業任務，如今第一次主持台灣實境節目，就直接拿到金鐘獎入場券。除了利特、孝淵兩組之外，胡瓜、胡小禎、胡釋安以《胡來旅行社》入圍，孫協志、王仁甫、許孟哲、峮峮、蔡黃汝則以《飢餓遊戲》搶獎，雷艾美、八弟、黃仕傑、Max也憑《人生幹大事上山吧！台灣隊》進榜。最終利特能否二度挑戰就把金鐘帶回韓國，或孝淵第一次入圍就中獎，答案將在10月23日頒獎典禮揭曉。