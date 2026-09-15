立法院日前終於三讀通過今年度中央政府總預算，卡關達351天，創下憲政史上最長紀錄，如今三讀通過後至今1個月仍未送至行政院。對此行政院長卓榮泰今（15）日受訪表示，「我們也在痴痴的等，但是工作還是要做，大家加油」。 我是廣告 請繼續往下閱讀 立法院日前三讀通過今年度中央政府總預算，從去年行政院送出到審竣延宕351天，創下憲政史上最長紀錄，如今三讀通過1個月時間仍未送至行政院，這也將導致許多福利與津貼加碼無法執行。 對此卓榮泰今日受訪表示，「我們也在痴痴的等，但是工作還是要做，大家加油」。 相關新聞 卓榮泰酸敬老卡「才600點」！北市府搬數據狠嗆：搞政治不做正事影／議員連問15次「Yes or No」？終於逼出蔣萬安願交叉詰問辯論蔣萬安願交叉詰問辯論 沈伯洋喊快簽意向書：1個禮拜1場感覺不錯蔣萬安從聲量高峰到被反噬 網評2026選情如國民黨縮影 陳威叡編輯記者從業邁入第14年，師大圖傳研究所碩士，2011年於《蘋果日報》展開記者生涯，曾經歷社會、專題、新北市政與政治線，2022年來到《NOWNEWS今日新聞》政治中心，在同樣的高度編採自由環境，負責黨政新聞，主跑立法院、行...作品集 立法院中央政府總預算行政院卓榮泰福利津貼