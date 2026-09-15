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立法院日前終於三讀通過今年度中央政府總預算，卡關達351天，創下憲政史上最長紀錄，如今三讀通過後至今1個月仍未送至行政院。對此行政院長卓榮泰今（15）日受訪表示，「我們也在痴痴的等，但是工作還是要做，大家加油」。立法院日前三讀通過今年度中央政府總預算，從去年行政院送出到審竣延宕351天，創下憲政史上最長紀錄，如今三讀通過1個月時間仍未送至行政院，這也將導致許多福利與津貼加碼無法執行。對此卓榮泰今日受訪表示，「我們也在痴痴的等，但是工作還是要做，大家加油」。