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沈伯洋專訪飆破200萬次觀看 蔣萬安邀訪安排曝光

沈伯洋拋「一週一場」辯論！蔣萬安：市政工作不會停

2026台北市長選戰持續升溫，民進黨參選人沈伯洋日前登上「綜藝教父」王偉忠主持的廣播節目大獲好評，如今觀看次數已正式突破200萬次，隨著話題持續延燒，外界也開始關注尋求連任的台北市長蔣萬安是否會「接棒」？不過，蔣萬安今（15）日上午受訪時僅簡短表示，目前各項邀訪安排都在進行中，待確認後會向外界說明。王偉忠觀察沈伯洋近期的選戰表現，認為一路走得相當順，並以「蔣萬安看到頭都暈了」形容這波攻勢。沈伯洋近期也積極接觸不同政治立場的媒體，希望藉由專訪去觸及原本較少接觸他的選民，除了王偉忠主持的節目外，日前也曾接受平秀琳、林書煒主持的節目訪問，持續拓展「異溫層」曝光。據了解，節目方面過去曾多次邀請蔣萬安，甚至透過不同管道接洽，但一直未獲確認。如今隨著沈伯洋專訪影片爆量，蔣萬安是否登上節目《欸！我說到哪裡了？》也成為新的話題。除了節目專訪，台北市長選戰另一個攻防焦點也鎖定在電視辯論，蔣萬安日前已表態願意參加，昨天前往台北市議會備詢時，也再次表示願意在辯論中接受交叉詰問。沈伯洋則進一步喊話，希望選前能維持「一週一場」的辯論頻率，若照此規劃，預計可能舉行約10場。面對沈伯洋拋出的高強度辯論構想，蔣萬安則強調，自己剛結束議會總質詢，接下來仍有大量市政工作要處理，因此市府各項建設與施政腳步不會因選戰而停下。他也重申，4年前六都之中，唯一的一場市長選舉辯論就在台北，而自己當時也參與其中，「我想我之前也表達過，我就會參與，而且形式也很清楚，4年前就有參加，就是這樣」。