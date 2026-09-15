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▲跑者沿途完成四獸集章任務，也透過不同站點認識 What is Gravel、Gravel Mindset、SALOMON GRVL 系列與 Gravel Culture，將品牌精神融入實際探索過程。（圖／SALOMON TAIWAN提供 ）

法國戶外運動品牌 SALOMON 日前舉辦「SALOMON GRAVEL RUN 探索跑｜四獸山」，邀請 500 位跑者齊聚，在象山、獅山、豹山、虎山之間展開一場不同於傳統競速賽事的探索體驗。活動以 SALOMON Gravel 精神 「FOR OFF TRACK MINDS」 為核心，不以速度與成績作為唯一目標，而是鼓勵跑者跟著好奇心出發，在不斷變化的路況中探索、適應，並與身邊的夥伴共享跑步的樂趣。對 SALOMON 而言，Gravel 不只是「跑在哪裡」，更包含 Mindset、Culture、Community 三個面向，面對未知保持彈性、對下一段路始終抱持好奇，也在探索途中與身邊的人建立連結。此次 SALOMON GRAVEL RUN 將這樣的 Gravel 精神融入四獸山探索體驗，於象山、獅山、豹山、虎山設置四個探索站點。跑者沿途完成四獸集章任務，也透過不同站點認識 What is Gravel、Gravel Mindset、SALOMON GRVL 系列與 Gravel Culture，將品牌精神融入實際探索過程。不同於以完賽時間為核心的競速賽事，本次探索跑更鼓勵跑者依照自己的節奏前進。面對沿途不斷改變的路況，觀察、調整、專注於當下；也在完成挑戰的同時，感受身邊夥伴的陪伴與沿途環境，讓一次跑步不只是抵達終點，而是享受整段探索的過程。面對 Gravel 不斷切換的路面，SALOMON 將公路跑與越野跑的產品經驗延伸至 GRVL 系列，結合公路跑鞋的緩震與回彈，以及越野跑鞋外底的抓地力與多元適應性，讓跑者面對不同路面時，能自在延續探索腳步。活動現場也帶領跑者進一步認識 SALOMON GRVL系列的產品科技。完成探索後，跑者陸續回到終點 Gravel Village。現場集結美食、飲品、運動按摩、活動後補給、品牌互動及抽獎活動，讓跑者在完成探索後停下腳步、補充能量，也與同行夥伴分享一路上的體驗。過此次 SALOMON GRAVEL RUN，SALOMON 將 Gravel 從跑步方式延伸至 Mindset、Culture 與 Community，以 「FOR OFF TRACK MINDS」 鼓勵跑者離開熟悉的路線、對未知保持好奇，在每一段不熟悉的路上，找到屬於自己的探索方式。