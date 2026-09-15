蘋果iOS 27正式版今（15）日開放更新，不少用戶第一時間搶先升級，原本部分果粉擔心新版系統可能出現發熱、耗電或卡頓等災情，沒想到首波評價大多偏向正面，不少網友大讚流暢度明顯提升，直呼「順到像換機」、「可以無腦直上」。不過，仍有iPhone 13用戶反映閃退，部分券商App也傳出相容性問題，舊機用戶及投資族不妨先觀察再更新。
iOS 27流暢度獲好評 果粉：可以無腦直上
有網友在Threads發文分享，更新iOS 27後，系統流暢度大幅提升，甚至大讚「流暢度跟鬼一樣」，其他已經升級的果粉也紛紛留言，有iPhone 15 Pro用戶表示「剛更新完，順到不行」，另有人直呼「可以無腦直上了，更新後變超順」。
iPhone 13、15 Pro續航有感
除了操作流暢度，續航及發熱也是這次討論焦點。有iPhone 13用戶表示，更新iOS 27後感覺變得更省電，一名iPhone 15 Pro用戶則分享，升級後充電速度變快、手機比較不容易發燙，電池續航也有所提升，另外還能將鬧鐘音量獨立調整。另有iPhone 16 Pro用戶表示，更新後手機維持常溫，暫時沒有明顯耗電問題。
iPhone 13傳閃退、券商App傳相容問題
iOS 27首波評價雖然大致偏向正面，仍出現零星異常狀況。有iPhone 13用戶表示，更新後「有時候會閃退和黑屏」；也有網友認為，新系統確實變得更流暢，但耗電速度比更新前快。
另一類建議先等等的用戶則是投資族，有網友回報，更新iOS 27後「元大進不去」，有人提醒部分券商App可能尚未完成iOS 27相容性調整，升級後可能發生無法開啟、登入或交易等問題。若平時需要透過iPhone使用金融相關App，更新前最好先確認常用App是否已支援iOS 27，並將App升級至最新版本，以免臨時影響交易或金融服務。
記者實測iPhone 17 Pro 操作順暢、金融App可登入
《NOWNEWS今日新聞》記者使用iPhone 17 Pro，從iOS 27 Beta測試版一路使用至今日推出的正式版，實際體驗發現，App開啟及系統操作相當流暢，未出現明顯延遲或卡頓。在發熱方面，手機剛完成更新後確實出現短暫升溫，但隨著系統運作逐漸穩定，溫度也恢復正常。
較明顯的發熱情況，主要出現在使用Siri AI，以及透過「照片」App執行清除、延伸、重構等AI功能時，推測與AI運算負載較高有關。至於網友反映部分金融App無法支援或出現閃退，記者實際測試元大、中國信託及玉山銀行等App，目前均可正常開啟及登入。
不過，不同手機型號、App版本及帳戶環境仍可能出現差異，若高度依賴券商或金融App，且擔心影響日常使用，建議再等待數日、確認常用App運作穩定後再升級。
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有網友在Threads發文分享，更新iOS 27後，系統流暢度大幅提升，甚至大讚「流暢度跟鬼一樣」，其他已經升級的果粉也紛紛留言，有iPhone 15 Pro用戶表示「剛更新完，順到不行」，另有人直呼「可以無腦直上了，更新後變超順」。
除了操作流暢度，續航及發熱也是這次討論焦點。有iPhone 13用戶表示，更新iOS 27後感覺變得更省電，一名iPhone 15 Pro用戶則分享，升級後充電速度變快、手機比較不容易發燙，電池續航也有所提升，另外還能將鬧鐘音量獨立調整。另有iPhone 16 Pro用戶表示，更新後手機維持常溫，暫時沒有明顯耗電問題。
iPhone 13傳閃退、券商App傳相容問題
iOS 27首波評價雖然大致偏向正面，仍出現零星異常狀況。有iPhone 13用戶表示，更新後「有時候會閃退和黑屏」；也有網友認為，新系統確實變得更流暢，但耗電速度比更新前快。
另一類建議先等等的用戶則是投資族，有網友回報，更新iOS 27後「元大進不去」，有人提醒部分券商App可能尚未完成iOS 27相容性調整，升級後可能發生無法開啟、登入或交易等問題。若平時需要透過iPhone使用金融相關App，更新前最好先確認常用App是否已支援iOS 27，並將App升級至最新版本，以免臨時影響交易或金融服務。
《NOWNEWS今日新聞》記者使用iPhone 17 Pro，從iOS 27 Beta測試版一路使用至今日推出的正式版，實際體驗發現，App開啟及系統操作相當流暢，未出現明顯延遲或卡頓。在發熱方面，手機剛完成更新後確實出現短暫升溫，但隨著系統運作逐漸穩定，溫度也恢復正常。
較明顯的發熱情況，主要出現在使用Siri AI，以及透過「照片」App執行清除、延伸、重構等AI功能時，推測與AI運算負載較高有關。至於網友反映部分金融App無法支援或出現閃退，記者實際測試元大、中國信託及玉山銀行等App，目前均可正常開啟及登入。
不過，不同手機型號、App版本及帳戶環境仍可能出現差異，若高度依賴券商或金融App，且擔心影響日常使用，建議再等待數日、確認常用App運作穩定後再升級。