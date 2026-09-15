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LINE帳號小心被盜！網友曝「2功能」快關掉

如果平時沒有在其他裝置登入LINE，可以將「允許自其他裝置登入」及「使用密碼登入」關閉；若工作需求必須使用電腦版LINE，結束使用後也要記得登出，才能降低帳號遭到他人登入的機會。

官方也示警了！「驗證碼就是帳號鑰匙」千萬別給

LINE驗證碼僅有在本人需要「移動帳號」時才會使用，平時若收到要求提供驗證碼的訊息，應提高警覺。

「LINE驗證碼＝帳號鑰匙」

▲LINE官方也提醒，驗證碼只有在本人需要「移動帳號」時才會使用，千萬不要交給任何人。（示意圖／記者陳明中攝）

LINE盜帳號手法持續翻新，近日有網友提醒，若平常沒有使用電腦版LINE或其他裝置登入，記得關閉「允許自其他裝置登入」、「使用密碼登入」兩項功能，減少帳號遭陌生裝置登入的風險。LINE官方也提醒，驗證碼只有在本人需要「移動帳號」時才會使用，千萬不要交給任何人，並強調「LINE驗證碼＝帳號鑰匙」。一名網友近日在Threads發文提醒，因此，原PO也提醒，收到陌生連結或可疑驗證碼時，不要在不明頁面輸入個人資料，更不能把驗證碼交給其他人，並示警大家：「我已經有很多朋友中招了，能救一個是一個。」對此，網友也紛紛留言，「也不要用手機號碼當你賴的帳號，早晚中招，連老人都知道」、「不給別人驗證碼一樣被盜的在這邊」、「跟我被盜完全一樣，十幾年的相本用記事本完全沒法救」、「同事前陣子就被盜用，真的拿不回來」。而LINE官方也在留言區提醒使用者，LINE官方更直接強調，驗證碼絕對不能提供給他人。換句話說，即使訊息是由親友LINE帳號傳來，只要涉及要求點擊可疑連結或提供驗證碼，都應先透過其他方式確認本人，以免好友帳號已遭盜用，進一步讓自己的帳號也成為下一個受害目標。