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簽名資格綁定高價手機 Coser事前不知情

▲兔娘直到有粉絲詢問她活動資訊，才發現簽名資格被綁定高價手機。（圖／翻攝自一顆小兔娘微博）

主辦方稱日常消費品都要買 她霸氣退出活動

中國將在10月4日舉辦天津漫展，不過展覽中的Coser簽名會卻引發爭議，原定參加天津漫展的中國知名Coser「一顆小兔娘」宣布，退出天津漫展的簽名活動，並要求退回粉絲先前支付的訂金，主要原因是主辦方在沒有事先和她討論的情況下，就推出要買下高價手機，才能取得簽名會資格的方案，讓她相當不滿，認為自己的粉絲「被割韭菜」。根據中國媒體報導，簽名會主辦方在天津漫展的官方群組提出，購買vivo指定手機換取簽名會資格的方案，而要取得中國Coser「一顆小兔娘」簽名會資格，就需要購買人民幣數千元的手機。部分指定手機售價甚至高達人民幣5000元以上（約新台幣2萬3754元），而且手機要現場開封啟用，購買之後還不接受退貨。兔娘本人並不知道這項消息，直到有粉絲向她本人求證，她才知道簽名會被綁高價手機。兔娘因此在直播、社群平台表達不滿，並且宣布退出天津漫展的簽名活動，請主辦方退回粉絲已經支付的訂金。據了解，主辦方有試圖請兔娘繼續參加活動，更表示手機屬於日常消費用品，是粉絲們本來就需要購買的，推出相關方案是為了避免粉絲長時間排隊。但兔娘堅決不接受，表示問題不是買不買手機，而是主辦方在沒有她同意的情況下，就把她的簽名會資格，跟高價的手機綁定。網路上還流傳，主辦方可能會對兔娘單方面退出行為採取法律行動，不過目前雙方都沒有公開相關消息。天津MCC WORLD漫展現在公布的嘉賓名單還有兔娘，不確定後續名單是否會調整。