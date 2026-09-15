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知名室內體能競賽HYROX北京站引發全球熱議，12日舉行的女子組Pro組賽事中，澳洲女將喬安娜（Joanna Wietrzyk）在比賽過程中失禁，排泄物沿雙腿流下，現場裁判與主辦單位卻未要求退賽，她最終完賽拿下冠軍，引發賽事衛生安全疑慮。沒想到，官方竟發聲明指出，若威脅喬安娜的人士，將永久禁止相關人士參與旗下賽事及活動，大力護航選手。賽事共同創辦人直至14日才聲明致歉。喬安娜是HYROX女子個人組世界紀錄保持人，在北京站賽事中發生失禁，仍持續完成推雪橇、波比蛙跳、划船機等項目，器材設備與跑道沾上了糞便，誇張程度掀起議論。HYROX在昨日的第一份聲明聲稱，賽事原本皆設有「明確的生物污染防護與醫療處理程序」。然而，當時「出現了意料之外的狀況」，導致標準作業流程變得模糊，「在執行與理解上產生了分歧」。整篇聲明內容模糊，引發不滿。Hyrox共同創辦人富爾斯特（Moritz Fürste）對此於14日在Instagram發表公開聲明，「我需要針對近期在中國發生的事件，直接向大家說明。我向所有直接或間接受到影響的人，以及所有認為我們沒有妥善處理情況的人致歉。HYROX 犯了一個錯誤，沒有在比賽期間立即做出反應。」富爾斯特自稱，「歸根究柢，沒有預見這些潛在事故，是我的責任，但我沒有做到。我們已經立即開始改善賽事流程，並著手修改規則手冊。截至目前為止，新的規則與流程已正式生效，以防止類似情況再次發生。」然而，他並未直接公布何謂新的流程與規則，且也未對當下賽事處理做出解釋，再度引發批評，遭質疑「顯然HYROX正在保護運動員，因為她是贊助商Puma的運動員之一，Puma是HYROX的全球贊助商之一。他們必須保護她，才能保護他們的贊助」。根據BBC與部分中國媒體報導，在週六的賽事結束後，部分參賽者要求主辦方公開致歉並退款，指控他們在比賽中被迫接觸到了被污染的器材。參加了本週末北京賽事的選手 Joe Ho 對 Hyrox 的應對態度提出批評，並呼籲主辦單位在自身流程出現漏洞時應勇於承擔責任。他認為，如果主辦方承認過程出了問題，為什麼不向受影響的選手提供退款、賽事抵用金，或是其他實質性的補償？