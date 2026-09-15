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新北明年度捷運補助遭中央砍54.1億元，民進黨新北市議員蘇巧慧說，交通部長陳世凱有說明，中央對各縣市一視同仁，一毛都不會少。對此，國民黨新北市長參選人李四川今（15）日表示，蘇巧慧說的一視同仁，是「一毛都不會少」，還是一視同仁全部都砍光光？如果全國都一樣的砍，那她當立委應該要為新北出聲來爭取預算。李四川15日出席「三重川友會」，活動前接受媒體聯訪，對於蘇巧慧稱中央對各縣市一視同仁，李四川表示，他是做工程的人，蘇巧慧說的一視同仁，是她前面講的「一毛都不會少」，還是一視同仁全部都砍光光？如果是一毛都不會少，那中央應該現在就給新北；如果是全國都一樣的砍，那她當立委應該要為新北出聲來爭取預算。另，對於今天三重川友會有很多在地里長跟鄉親來相挺，外界認為是否是要來搶綠營票倉？李四川強調，謝謝三重所有鄉親、里長的力挺，前天在三重彰化同鄉會，祖孫三代理事長也都來支持他，今天又有這麼多的里長還有鄉親來支持他，他非常的感謝。李四川說，他會持續按照步驟往前走，深入29區，年底當選市長，會持續推動三重的新北市立圖書館第二總館興建，也會做「大漢溪捷運縱貫線」，強化在地交通，並分散鄉親搭乘新莊線、板南線捷運的人流。