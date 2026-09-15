我是廣告 請繼續往下閱讀

▲台灣運彩名古屋亞運期間預計開出棒球、籃球、足球與排球4大項目，部分場次提供單場及場中投注。（圖／台灣運彩提供）

2026愛知・名古屋亞運即將登場，台灣運彩今（15）日宣布，賽事期間預計針對棒球、籃球、足球及排球4大熱門項目開盤，並推出「台灣英雄來奪金 運彩乎你抽現金」活動。只要中華隊在亞運奪得獎牌，台灣運彩就會依獎牌顏色加碼抽出現金獎，金牌每面加抽10萬元、銀牌3萬元、銅牌2萬元，棒球名將彭政閔與排球好手陳建禎也現身記者會，號召球迷一起為中華隊應援。台灣運彩表示，活動期間自9月16日至10月15日，民眾投注台灣運彩不限球種、不限玩法，累積每滿200元並完成活動登錄，就能取得1個抽獎資格，400元則有2次機會，以此類推。除了基本抽獎資格外，中華隊在名古屋亞運每增加1面獎牌，台灣運彩也會同步加碼現金獎。每面金牌加抽10萬元1名、銀牌3萬元1名、銅牌2萬元1名，因此代表團奪牌數越多，活動加碼的現金名額也會隨之增加。本屆亞運期間，台灣運彩預計針對棒球、籃球、足球、排球4大項目提供投注，玩法包括讓分、不讓分、大小、單雙等，部分精選賽事也將提供單場與場中投注。對球迷而言，這4項也都是本屆中華隊關注度較高的團體項目，其中棒球、籃球與足球在開幕前就已受到高度討論，排球同樣擁有固定球迷基礎，預料會成為亞運期間主要投注焦點。記者會現場邀請曾多次代表中華隊出征國際賽的彭政閔與陳建禎站台，兩人分享過去長期備戰、擔任國家隊隊長以及站上國際舞台的經驗。兩人都提到，國際賽的壓力不只來自比賽本身，選手背後也承載長期訓練、團隊期待與球迷支持，因此全民應援往往會成為選手的重要力量。台灣運彩也強調，每投注100元，就有10元以上挹注國家運動發展基金，近年也持續透過運彩盈餘支持國內體育環境與選手培訓。隨著名古屋亞運進入倒數，台灣運彩希望透過開盤與抽獎活動，進一步放大賽事關注度，也讓球迷在觀看中華隊比賽之外，多一種參與賽事的方式。