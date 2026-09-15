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疾管署估流感中秋前後高峰 估16萬人次波動

流感和新冠疫情皆處於流行期！疾管署提醒，流感疫情持續上升，單週類流感門急診就診人次逾13萬人次；且單週92例重症、21例死亡。疾管署表示，國內目前流感、腸病毒、RSV、腹瀉等疫情都在上升中，流感預估在中秋節前後達最高峰；因此民眾防疫、加強手部衛生，千萬不能輕忽。疾管署今（15）日召開疫情記者會提醒，流感及新冠疫情均處流行期且流感疫情持續上升，民眾應加強防範流感及新冠等呼吸道傳染病。以第36週(9/6-9/12)類流感門急診就診計13萬6796人次，較前一週上升16.5%。另外，上週(9/8-9/14)新增92例流感併發重症病例及21例死亡。疾管署疫情中心副主任李佳琳表示，依實驗室監測資料顯示，目前社區中流行流感病毒以A型為主，其中以A型H1N1占82.2%為高。李佳琳提到，流感季累計1421例重症病例(800例H1N1、503例H3N2、28例A未分型、90例B型)及274例死亡(149例H1N1、104例H3N2、9例A未分型、12例B型)，其中重症病例以65歲以上長者(占65.0%)及具慢性病史者(占82.7%)為多，68.3%未接種本季流感疫苗。疾管署副署長林明誠指出，預估中秋節前後為高峰，約15萬、16萬人次波動，預估10月開始反轉。疾管署防疫醫師林詠青說，有一例流感併發重症個案為南部1歲多男童，本身並沒有潛在疾病，去年10月、11月曾接種過本季流感疫苗，但至今已經近1年，保護力可能會逐漸衰退。林詠青提到，個案在9月上旬初期出現典型的上呼吸道感染症狀，包括發燒、咳嗽及流鼻水等，也到醫院就醫，而同住家人於個案發病前曾確診A型流感，經醫師評估給予流感抗病毒藥物並收治住院。住院後2天，個案再度出現抽搐、嗜睡症狀，腦部電腦斷層顯示腦水腫，檢驗後為A型流感陽性，研判為流感合併腦炎或急性腦水腫，轉到加護病房治療；個案住院至今一週，意識及生命徵象穩定，但仍需觀察一段時間，目前還在加護病房。疾管署提醒，隨著入秋氣溫逐漸轉涼，請民眾注意自身狀況，尤其若是自身及親友為65歲以上長者、嬰幼兒、高風險慢性病人及孕婦等流感高危險群，應特別留意健康狀況。如有發燒、咳嗽等類流感症狀，應戴口罩及早就醫、生病在家休息等措施；如有危險徵兆，包括呼吸急促、呼吸困難、發紺、血痰、胸痛、意識改變、低血壓等應儘速就醫，並由醫師評估是否符合公費流感抗病毒藥劑用藥條件，以把握用藥時機，降低併發重症風險。