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亞洲台灣同鄉會回國訪問團今（15）日特別拜會行政院長卓榮泰，總團長林凱民致詞時提到，在朝小野大的環境下，行政院經常受到立法院不成比例的刪減、凍結與政治阻擾，行政團隊所承受的壓力及不公平的對待，海外鄉親都看在心裡，完全尊重立法院依法監督行政部門，因為監督制衡是民主政治最重要的制度，但是監督應該建立在事實、理性與專業之上，不能為了政黨對抗而杯葛施政，更不應該讓必要的政策與預算成為政治鬥爭的工具，「我們可以不同黨，但一定要同一國，就是中華民國 」。林凱民說，感謝行政院及各部會長期以來對於海外僑胞及台商的關心與支援，雖然長年在海外生活、創業及發展，但始終心繫台灣，當台灣需要拓展國際空間的時候，就會運用在地人脈推動民間外交，當台灣企業需要開拓市場的時候，也會積極協助經貿交流，為台灣連結更多的國際資源。林凱民表示，台灣的國土雖然不大，但台灣的人足跡遍佈全球，有台商、僑胞的地方，就有台灣經濟力量的延伸，也有台灣最堅定的民間外交，今天要代表海外鄉親向卓院長及行政團隊表達最誠摯的支援，近年來在朝小野大的政治環境下，行政院不只要面對國內外的各項重大挑戰，在推動政策、編列預算及執行施政時，也經常受到立法院不成比例的刪減、凍結與政治阻擾，行政團隊所承受的壓力及不公平的對待，「我們海外鄉親都看在心裡」。林凱民提到，完全尊重立法院依法監督行政部門，因為監督制衡是民主政治最重要的制度，但是監督應該建立在事實、理性與專業之上，不能為了政黨對抗而杯葛施政，更不應該讓必要的政策與預算成為政治鬥爭的工具，因為遭到刪除或凍結的，不只是政府帳面上的一筆預算，而是人民所需要的建設、國家安全、產業發展、社會照顧以及對海外僑胞所需要的服務。林凱民指出，期盼朝野政黨回到國家及人民的立場，理性審議法案及預算，讓行政院有足夠的資源及空間推動政務，國家可以有不同的意見，但不能因為政黨的競爭而犧牲人民的利益，更不能削弱臺灣面對國際挑戰的能力，「我們可以不同黨，但一定要同一國，就是中華民國 」。