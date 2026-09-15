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▲「愛香荽鮮肉煎餃」以新鮮香菜搭配鮮肉餡，香菜成為整體風味主角。（圖／翻攝畫面 ）

每逢有香菜新品出現，社群論壇總不免要掀起一波論戰。這次奇美食品乾脆聯手人氣日料「昭和食堂」，把香菜正式塞進煎餃裡，推出「愛香荽鮮肉煎餃」，光名字就已經讓香菜控與香菜退散派自動選邊站。奇美食品指出，這款不是只有撒一點香菜意思意思。新鮮香菜經低溫處理，盡可能保留原有草本香氣，再和鮮肉餡混合，一口咬下先是鮮明的香菜氣息，接著帶出豬肉肉汁；另外再用些許辛香提味，讓整體風味更有層次。對「吃麵一定要跟老闆說香菜多一點」的人來說，應該會很難只煎五顆。但不站香菜這隊也別急著離場。另一款「絕代雙椒鮮肉煎餃」改走椒香路線，以台式剝皮辣椒搭配花椒。和一般強調刺激辣度的口味不同，它比較像把剝皮辣椒本身的甘甜、辛香和肉汁疊在一起，吃起來香中帶勁，有辣感卻不是一入口就被辣度搶走所有味覺的類型。有趣的是，這兩個口味也滿像現在聚餐選菜時最常見的兩派：一派什麼都想加香菜，一派凡事都想「再辣一點」。一次煎兩盤放桌上，不用多問，大概就能看出朋友各自站哪一派。兩款聯名煎餃皆由昭和食堂主廚監製，每包20顆，目前於奇美食品官方電商特價149元，也可於大全聯、萬家福等通路尋找。