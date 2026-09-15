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社會局強調反駁許淑華說法非事實

社會局遭疑粉飾太平後駁斥

民進黨台北市議員許淑華昨（14）日針對10歲女童遭猥褻案、兒保案件調查進度及社工人力等問題質詢台北市府，直指台北市長蔣萬安9月4日召開檢討會議時「只待10分鐘」、會議沒有實質結論，並質疑審計處點出的303件案件，市府竟能在短時間內結案268件。不過對此，台北市社會局於會後發布聲明逐點反駁，強調相關說法與事實不符，並公布4項制度精進措施及案件清理進度。社會局首先表示，北市高度重視兒保案件，9月4日確實由蔣萬安親自召開會議，「絕無議員所指『市長僅出席10分鐘』之情事」。針對許淑華指稱檢討會議沒有結論、是刻意拖過總質詢，社會局也強調「更非事實」。社會局表示，當天會議包括教育、警政、社政及外部合作夥伴等單位，均向專家學者說明案情始末，目前正彙整專家學者建議，之後還會再次召開會議進行後續研討。社會局也反駁許淑華稱已「問過一輪」出席人士的說法，表示該場會議屬於保密會議，非案情相關人員無從得知會議內容，「不知議員說法根基從何而來」。至於許淑華批評市府提出的精進措施只是既有制度重新包裝，社會局表示，目前已提出4項制度精進方向，包括研議將「類家內成員納入SDM安全評估」、建置「短期家庭式庇護處所」、透過外部專業複核及跨網絡檢視強化第二道防線，以及充實兒少安置照顧人力、薪資及獎勵機制，擴大服務量能。社會局指出，有關兒少安置機構人力及薪資調整，因涉及委外相關計畫，後續將另行安排會議討論。針對本案女童目前狀況，社會局表示，孩子已獲得妥善安置與照顧，市府持續關心後續身心情形，讓孩子能在安全、穩定環境中生活。社會局並指出，市府在保護個案、避免身分被識別的前提下，已盡可能向外界說明服務過程，8個月期間共進行訪視、密集聯繫及服務714次。社會局也批評，許淑華明知個案是因風險狀態改變後，才決議進行安置，卻仍召開記者會並提出相關質疑，認為部分說法忽略事實，「這無疑是對第一線服務社工的不信任」。另外，對於許淑華質疑審計處點出的303件案件，為何到今年8月底已有268件結案，甚至懷疑市府是否在短時間內「粉飾太平」？社會局也進一步澄清表示，截至2025年8月底，共有303件案件因等待其他機關報告、蒐集佐證或請行為人陳述意見而尚未結案，經持續列管後，到2026年8月底已完成結案268案，「此為這1年來累積的處理成果，並非1個月內突然清空」。社會局進一步說明，這303案屬於違反《兒童及少年福利與權益保障法》的行政調查與裁處案件，與一般社工關懷服務案件性質不同，因此不是以社工服務的「開案、結案」方式管理，而是依規定進行行政調查及裁處評估，確認違法後依法處理，並非外界所稱行政調查逾期未完成。社會局最後強調，針對許淑華質詢中出現的不實資訊「嚴正駁斥」，盼議員本於事實發言，不要誤導社會大眾，也不要影響市府團隊後續服務與制度精進。