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▲中華職棒37年9月14日至9月19日賽程。（圖／截圖自中華職棒官網）

📍本週中職下半季A段班賽程

▲統一獅目前與龍頭樂天桃猿無勝差，雙方今日將正面交鋒。（圖／統一獅提供,2026.9.13）

📍兄弟本週賽事焦點

📍獅隊本週賽事焦點

▲樂天桃猿目前暫居下半季龍頭，今晚與統一獅正面交鋒。（圖／樂天桃猿提供,2026.9.11）

📍桃猿本週賽事焦點

⚾2026年中職下半季戰績表（截至9月15日賽前）：

排名 球隊 出賽數 勝-敗-和 勝率 勝差 1 樂天桃猿 43 24-19-0 0.558 - 2 統一獅 45 25-20-0 0.556 0 3 中信兄弟 46 25-21-0 0.543 0.5 4 味全龍 43 21-22-0 0.488 3 5 台鋼雄鷹 44 19-25-0 0.432 5.5 6 富邦悍將 43 18-25-0 0.419 6

⚾2026年中職全年戰績表（截至9月15日賽前）：

排名 球隊 出賽數 勝-敗-和 勝率 勝差 1 味全龍 103 60-43-0 0.583 - 2 統一獅 104 54-49-1 0.524 6 3 富邦悍將 103 52-51-0 0.505 8 4 台鋼雄鷹 104 49-54-1 0.476 11 5 樂天桃猿 103 48-53-2 0.475 11 6 中信兄弟 105 45-58-2 0.437 15

中華職棒37年下半季戰況膠著，目前A段班排名形成樂天桃猿、統一7-ELEVEn獅以及中信兄弟「三強鼎立」的狀態，今（15）日桃猿與獅隊在嘉義市球場正面交鋒，賽果將成為本週A段班追逐的起跑線。攤開本週賽事，除了今晚獅隊、桃猿的「天王山」之戰，9月17日、18日「獅象大戰」也非常關鍵，兄弟與獅隊若一方遭橫掃，都可能離開前2名的席次，桃猿後續4戰皆交手B段班富邦悍將、台鋼雄鷹，是鞏固龍頭的好機會。以目前下半季戰績來看，前3名實質上沒有勝差拉開的空間，任何一場正面交鋒的勝負都會直接導致排名互換。今日桃猿與獅隊在嘉義市球場上演「天王山之戰」，獅隊若獲勝將登上龍頭，桃猿若贏球則拉開領先差距。這場比賽的結果將直接設定本週前段班追逐的起跑線。攤開本週賽程，桃猿可以用「先苦後甘」來形容，今晚與獅隊交手後，後續將碰上B段班的悍將、雄鷹，是鞏固龍頭的絕佳機會；獅隊本週賽程「最硬」，前3戰碰上桃猿、兄弟，每場比賽都有輸不得的壓力，形成「不是登頂就是滑落至第3名」的局面；兄弟今晚交手雄鷹，若能獲勝，將與獅隊進行2連戰，這2場關鍵戰役，將影響兄弟本週排名。兄弟今晚推出洋投羅戈（Nivaldo Rodriguez）對決雄鷹洋投艾速特（Eric Stout），獅隊與桃猿則是上演「土投對決」，由郭俊麟交手曾家輝；龍隊與悍將之戰，由魔力藍（Shawn Morimando）掛帥戰黃暐傑。桃猿本週除了今日對獅隊外，9月17日、18日對墊底的悍將，9月19日、20日對第5名的雄鷹，避開了與兄弟的正面交鋒，賽程相對有利，是考驗桃猿能否拉開戰局的一週。：獅隊今日先碰桃猿，9月17日、18日緊接著在大巨蛋硬碰兄弟，前3場全部是「前3名內戰」，是本週賽程最硬的球隊；9月19日、20日回到亞太主球場面對爐主悍將。兄弟本週握有大巨蛋 4 連戰的場地優勢（不受天氣影響、免去移動疲勞），關鍵在於9月17日、18日對獅隊取得對戰優勢，並在今日面對雄鷹、週末對決龍隊時維持高勝率，便極有機會在本週結束時登上下半季第1名。9月17日、18日大巨蛋對決獅隊，這是本週最直接決定排名的關鍵對決，兄弟目前落後獅隊僅半場勝差，對戰獲勝等於直接拉下競爭對手。若兄弟能在大巨蛋取得2連勝，將直接超車獅隊；反之若被獅隊橫掃，兄弟與龍頭的差距將迅速被拉開到1.5至2.5場。今晚桃猿與獅隊正面對決，無論哪隊吞敗都對兄弟有利；兄弟只要拿下雄鷹，就能在9月17日遭遇獅隊前，保持不到半場的勝差。獅隊與桃猿目前無勝差，若能拿下此勝，勝率將直接超車，登上下半季第1。獅隊與桃猿交手後，休息1天移師大巨蛋碰上氣勢正旺的兄弟。獅隊在這兩戰若能打平或橫掃，可鞏固前2名優勢；若遭兄弟橫掃，恐在3天內直接跌落至第3名。今晚是桃猿本週「唯一一場」與前3名的正面交鋒。只要擊退獅隊，勝差直接拉開到 1 場，並能帶著龍頭優勢進入後續賽程。在獅隊與兄弟於大巨蛋互咬的同時，桃猿後續4場對手為B段班球隊。桃猿只要維持高勝率（拿下 3~4 勝），就能趁獅隊、兄弟互耗時，大幅拉開領先差距。