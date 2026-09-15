中華職棒37年下半季戰況膠著，目前A段班排名形成樂天桃猿、統一7-ELEVEn獅以及中信兄弟「三強鼎立」的狀態，今（15）日桃猿與獅隊在嘉義市球場正面交鋒，賽果將成為本週A段班追逐的起跑線。攤開本週賽事，除了今晚獅隊、桃猿的「天王山」之戰，9月17日、18日「獅象大戰」也非常關鍵，兄弟與獅隊若一方遭橫掃，都可能離開前2名的席次，桃猿後續4戰皆交手B段班富邦悍將、台鋼雄鷹，是鞏固龍頭的好機會。
下半季呈現三強鼎立 獅、象皆有望登頂
以目前下半季戰績來看，前3名實質上沒有勝差拉開的空間，任何一場正面交鋒的勝負都會直接導致排名互換。今日桃猿與獅隊在嘉義市球場上演「天王山之戰」，獅隊若獲勝將登上龍頭，桃猿若贏球則拉開領先差距。這場比賽的結果將直接設定本週前段班追逐的起跑線。
攤開本週賽程，桃猿可以用「先苦後甘」來形容，今晚與獅隊交手後，後續將碰上B段班的悍將、雄鷹，是鞏固龍頭的絕佳機會；獅隊本週賽程「最硬」，前3戰碰上桃猿、兄弟，每場比賽都有輸不得的壓力，形成「不是登頂就是滑落至第3名」的局面；兄弟今晚交手雄鷹，若能獲勝，將與獅隊進行2連戰，這2場關鍵戰役，將影響兄弟本週排名。
兄弟今晚推出洋投羅戈（Nivaldo Rodriguez）對決雄鷹洋投艾速特（Eric Stout），獅隊與桃猿則是上演「土投對決」，由郭俊麟交手曾家輝；龍隊與悍將之戰，由魔力藍（Shawn Morimando）掛帥戰黃暐傑。
📍本週中職下半季A段班賽程
桃猿的賽程優勢：桃猿本週除了今日對獅隊外，9月17日、18日對墊底的悍將，9月19日、20日對第5名的雄鷹，避開了與兄弟的正面交鋒，賽程相對有利，是考驗桃猿能否拉開戰局的一週。
獅隊的硬仗考驗：獅隊今日先碰桃猿，9月17日、18日緊接著在大巨蛋硬碰兄弟，前3場全部是「前3名內戰」，是本週賽程最硬的球隊；9月19日、20日回到亞太主球場面對爐主悍將。
兄弟握有主場優勢：兄弟本週握有大巨蛋 4 連戰的場地優勢（不受天氣影響、免去移動疲勞），關鍵在於9月17日、18日對獅隊取得對戰優勢，並在今日面對雄鷹、週末對決龍隊時維持高勝率，便極有機會在本週結束時登上下半季第1名。
📍兄弟本週賽事焦點
1. 「天王山」之戰：9月17日、18日大巨蛋對決獅隊，這是本週最直接決定排名的關鍵對決，兄弟目前落後獅隊僅半場勝差，對戰獲勝等於直接拉下競爭對手。若兄弟能在大巨蛋取得2連勝，將直接超車獅隊；反之若被獅隊橫掃，兄弟與龍頭的差距將迅速被拉開到1.5至2.5場。
2. 今晚前兩名互咬的最佳進補點：今晚桃猿與獅隊正面對決，無論哪隊吞敗都對兄弟有利；兄弟只要拿下雄鷹，就能在9月17日遭遇獅隊前，保持不到半場的勝差。
📍獅隊本週賽事焦點
1. 「天王山」篡位之戰：獅隊與桃猿目前無勝差，若能拿下此勝，勝率將直接超車，登上下半季第1。
2.客場硬仗：獅隊與桃猿交手後，休息1天移師大巨蛋碰上氣勢正旺的兄弟。獅隊在這兩戰若能打平或橫掃，可鞏固前2名優勢；若遭兄弟橫掃，恐在3天內直接跌落至第3名。
📍桃猿本週賽事焦點
1. 龍頭保衛戰：今晚是桃猿本週「唯一一場」與前3名的正面交鋒。只要擊退獅隊，勝差直接拉開到 1 場，並能帶著龍頭優勢進入後續賽程。
2. 交手B段班鞏固龍頭：在獅隊與兄弟於大巨蛋互咬的同時，桃猿後續4場對手為B段班球隊。桃猿只要維持高勝率（拿下 3~4 勝），就能趁獅隊、兄弟互耗時，大幅拉開領先差距。
⚾2026年中職下半季戰績表（截至9月15日賽前）：
⚾2026年中職全年戰績表（截至9月15日賽前）：
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以目前下半季戰績來看，前3名實質上沒有勝差拉開的空間，任何一場正面交鋒的勝負都會直接導致排名互換。今日桃猿與獅隊在嘉義市球場上演「天王山之戰」，獅隊若獲勝將登上龍頭，桃猿若贏球則拉開領先差距。這場比賽的結果將直接設定本週前段班追逐的起跑線。
攤開本週賽程，桃猿可以用「先苦後甘」來形容，今晚與獅隊交手後，後續將碰上B段班的悍將、雄鷹，是鞏固龍頭的絕佳機會；獅隊本週賽程「最硬」，前3戰碰上桃猿、兄弟，每場比賽都有輸不得的壓力，形成「不是登頂就是滑落至第3名」的局面；兄弟今晚交手雄鷹，若能獲勝，將與獅隊進行2連戰，這2場關鍵戰役，將影響兄弟本週排名。
兄弟今晚推出洋投羅戈（Nivaldo Rodriguez）對決雄鷹洋投艾速特（Eric Stout），獅隊與桃猿則是上演「土投對決」，由郭俊麟交手曾家輝；龍隊與悍將之戰，由魔力藍（Shawn Morimando）掛帥戰黃暐傑。
桃猿的賽程優勢：桃猿本週除了今日對獅隊外，9月17日、18日對墊底的悍將，9月19日、20日對第5名的雄鷹，避開了與兄弟的正面交鋒，賽程相對有利，是考驗桃猿能否拉開戰局的一週。
獅隊的硬仗考驗：獅隊今日先碰桃猿，9月17日、18日緊接著在大巨蛋硬碰兄弟，前3場全部是「前3名內戰」，是本週賽程最硬的球隊；9月19日、20日回到亞太主球場面對爐主悍將。
兄弟握有主場優勢：兄弟本週握有大巨蛋 4 連戰的場地優勢（不受天氣影響、免去移動疲勞），關鍵在於9月17日、18日對獅隊取得對戰優勢，並在今日面對雄鷹、週末對決龍隊時維持高勝率，便極有機會在本週結束時登上下半季第1名。
1. 「天王山」之戰：9月17日、18日大巨蛋對決獅隊，這是本週最直接決定排名的關鍵對決，兄弟目前落後獅隊僅半場勝差，對戰獲勝等於直接拉下競爭對手。若兄弟能在大巨蛋取得2連勝，將直接超車獅隊；反之若被獅隊橫掃，兄弟與龍頭的差距將迅速被拉開到1.5至2.5場。
2. 今晚前兩名互咬的最佳進補點：今晚桃猿與獅隊正面對決，無論哪隊吞敗都對兄弟有利；兄弟只要拿下雄鷹，就能在9月17日遭遇獅隊前，保持不到半場的勝差。
📍獅隊本週賽事焦點
1. 「天王山」篡位之戰：獅隊與桃猿目前無勝差，若能拿下此勝，勝率將直接超車，登上下半季第1。
2.客場硬仗：獅隊與桃猿交手後，休息1天移師大巨蛋碰上氣勢正旺的兄弟。獅隊在這兩戰若能打平或橫掃，可鞏固前2名優勢；若遭兄弟橫掃，恐在3天內直接跌落至第3名。
1. 龍頭保衛戰：今晚是桃猿本週「唯一一場」與前3名的正面交鋒。只要擊退獅隊，勝差直接拉開到 1 場，並能帶著龍頭優勢進入後續賽程。
2. 交手B段班鞏固龍頭：在獅隊與兄弟於大巨蛋互咬的同時，桃猿後續4場對手為B段班球隊。桃猿只要維持高勝率（拿下 3~4 勝），就能趁獅隊、兄弟互耗時，大幅拉開領先差距。
⚾2026年中職下半季戰績表（截至9月15日賽前）：
|排名
|球隊
|出賽數
|勝-敗-和
|勝率
|勝差
|1
|樂天桃猿
|43
|24-19-0
|0.558
|-
|2
|統一獅
|45
|25-20-0
|0.556
|0
|3
|中信兄弟
|46
|25-21-0
|0.543
|0.5
|4
|味全龍
|43
|21-22-0
|0.488
|3
|5
|台鋼雄鷹
|44
|19-25-0
|0.432
|5.5
|6
|富邦悍將
|43
|18-25-0
|0.419
|6
|排名
|球隊
|出賽數
|勝-敗-和
|勝率
|勝差
|1
|味全龍
|103
|60-43-0
|0.583
|-
|2
|統一獅
|104
|54-49-1
|0.524
|6
|3
|富邦悍將
|103
|52-51-0
|0.505
|8
|4
|台鋼雄鷹
|104
|49-54-1
|0.476
|11
|5
|樂天桃猿
|103
|48-53-2
|0.475
|11
|6
|中信兄弟
|105
|45-58-2
|0.437
|15