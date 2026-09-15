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▲「戲劇節目男配角獎」將由施名帥、陳竹昇、黃鐙輝、楊祐寧、潘親御共同角逐。（圖／記者王意馨攝）

戲劇節目男配角獎入圍名單：

《第61屆金鐘獎》即將於10月23日、24日連續兩天舉行，今（15）日搶先舉辦「戲劇及節目類金鐘獎入圍名單公布記者會」，稍早入圍名單已全部公布完畢，本屆戲劇類「戲劇節目男配角獎」入圍者依然競爭激烈，由施名帥、陳竹昇、黃鐙輝、楊祐寧、潘親御共同角逐。而去年金馬獎沒能獲獎的黃鐙輝也激動發表感言，不敢相信直呼：「去年金馬沒有發表的感言，希望今年金鐘能發表。」潘親御也感動謝謝評審的肯定。黃鐙輝在本屆金鐘獎以《我們與惡的距離2》入圍「戲劇節目男配角獎」，他難掩激動的表示：「天啊！這是真的嗎？去年金馬沒有發表的感言，希望今年金鐘能發表。」黃鐙輝也感謝導演林君陽、編劇呂蒔媛、以及金鐘評審們的肯定，「溫柔的接住了『我們』。」施名帥這次以《監所男子囚生記》入圍，他先感謝金鐘獎與評審們對該劇的肯定，並表示：「這次最開心的，是《監所男子囚生記》入圍了『戲劇節目獎』，一齣戲的成功，絕對不只是個人的努力，而是所有人一起成就的。」他高興的說：「很開心可以和導演高炳權、監製吉娃娃（楊祐寧）、阿耀（陳澤耀），以及配樂獎（侯志堅、高亦謙），還有原創歌曲〈不開心就跳起來〉的韋禮安WeiBird、艾蜜莉AMILI、黃婷、Hans陳思翰，一起被肯定，我們『監所F6』缺一不可！」施名帥也感謝台前及幕後的所有人員，「這份肯定，不只是屬於我們幾個人，而是屬於整個《監所男子囚生記》的大家。」並喊話大家繼續看《監所男子囚生記》。而以《我們六個》入圍的潘親御，也發表感言，他坦承越接近公布入圍者的時間，就盡量不去想金鐘的事情，「專注於當下要演出的角色，還有我要完成的事情。」但在稍早友人恭喜他入圍後，「心情直接蹦不住喜悅，非常感謝評審給我的肯定。」施名帥《監所男子囚生記》報名單位：壹壹影業股份有限公司陳竹昇《都市開基祖》報名單位：客家電視台黃鐙輝《我們與惡的距離II》報名單位：大慕影藝國際事業股份有限公司楊祐寧《監所男子囚生記》報名單位：壹壹影業股份有限公司潘親御《我們六個》報名單位：財團法人慈濟傳播人文志業基金會