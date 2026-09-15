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▲全球潛水聖地驚爆獵殺醜聞！中國教練殺海龜炫耀 （圖／截自微博）

▲全球潛水聖地驚爆獵殺醜聞！中國教練殺海龜炫耀 （圖／截自微博）

印尼頂級潛水勝地竟爆發一起震驚全球潛水圈的獵殺醜聞！一名中國籍自由潛水教練，被爆在受保護的海洋保育區內，涉嫌用魚槍偷獵珍貴的玳瑁海龜，事後不僅將海龜宰殺、烹煮上桌，還大剌剌把整段過程拍成影片上傳社群平台，消息一出立刻引爆全球潛水社群及當地居民的強烈憤慨。根據印尼媒體《CNN Indonesia》報導，涉案的中國籍當事人商偉，身分是AIDA國際自由潛水組織的資深教練官。他近日前往西巴布亞省四王群島的皮亞內莫保育水域潛水，期間竟涉嫌違規使用極具破壞性的魚槍裝備，朝著一隻停留在珊瑚礁附近海床上的玳瑁海龜開槍射殺，行徑相當囂張。網路流傳的影片畫面顯示，涉事男子當時全副武裝，攜帶水肺潛水裝備與魚槍捕魚工具，鏡頭清楚拍下他將魚槍瞄準海龜的過程,毫無避諱之意。更令外界髮指的是，這名教練事後竟將海龜遭殘忍宰殺、烹調成食物端上桌的照片與影片，直接發布到Instagram等社群平台上，等於是把整起獵殺過程當成炫耀的戰利品公開展示。這波操作迅速在印尼及國際潛水社群圈瘋傳開來，當地原住民巡邏隊發現後，第一時間就向警方及政府單位舉報這起偷獵野生動物的行徑。面對排山倒海的輿論撻伐，內地《揚子晚報》報導指出，商偉透過網絡群組否認與獵殺玳瑁一事有關，聲稱影片中的男子並非本人,而是另有其人所為。他同時向中國媒體喊冤，聲稱自己遭到網路霸凌，但針對其他細節問題,始終避而不答,而他目前的社群帳號也已顯示異常,遭限制登入。眼看事態持續延燒，印尼當局也火速展開行動。蘇拉威西島望加錫移民局局長蘇巴吉奧證實，當局在接獲四王群島縣政府提出的緊急通報與扣押請求後，於本週一（14日）在哈桑丁國際機場的乘客名單中鎖定商偉行蹤，趕在他登機離境前的最後一刻，由印尼移民局官員成功將人攔截，隨即移送至當地司法機關接受調查，等於是在關鍵時刻硬生生把人攔了下來。根據當地政府提交給移民局的信函內容，這起案件的證據可說是鐵證如山，除了保護區原住民巡邏隊的舉報信之外，還包括魚槍捕魚時的照片、宰殺與烹煮海龜的完整影片、涉案人身份證明文件，以及多份證人證詞，幾乎沒有任何辯駁空間。與此同時，商偉所屬的AIDA國際自由潛水組織，也已對他啟動紀律審查程序，不排除撤銷其教練資格。事件發生地四王群島位於印尼西巴布亞省，由超過1,500個小島、珊瑚礁與沙洲組成，正處於「珊瑚大三角」的核心地帶，向來被譽為「海洋生物奇蹟」與全球頂級潛水聖地。事實上，根據印尼相關法規，海龜自1990年起就已被列為印尼保護動物，2018年印尼環境部更進一步明確規範，將該國水域內發現的6種海龜全數納入保護範圍，商偉此舉等於是在明知故犯的情況下公然違法。