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蕭副談話1句「具有時代意義」

外交部長林佳龍全程陪同副總統蕭美琴前往義大利，出席第二屆「文托泰內歐洲自由與民主論壇」，已於昨（14）日清晨順利平安返台。林佳龍表示，此行應歐洲議會副議長皮切諾（Pina Picierno）及歐洲議會義大利辦公室主任柯拉札（Carlo Corazza）共同邀請，皮切諾除親自迎接訪團，也公開堅定支持台灣參與民主對話，強調威權不能決定誰可以發言，自由的對話更不能向威權低頭，展現民主夥伴之間彼此聲援與相互扶持。林佳龍表示，此行在總統賴清德全力支持下，訪團先搭乘飛機、轉機，再驅車至港口轉乘渡船，途中更遭遇惡劣海象與氣候，有些同仁甚至不耐洶湧海浪而暈船嘔吐，歷經27小時海陸空奔波與接力，才終於抵達文托泰內（Ventotene），順利完成此次任務。林佳龍指出，位於地中海的文托泰內島面積僅1.54平方公里，大約是綠島總面積的十分之一，卻是二戰期間反法西斯先驅斯賓內利（Altiero Spinelli）等人起草《文托泰內宣言》、奠定戰後歐洲統合藍圖的重要歷史場域。「這段歷史，對走過漫長威權統治的台灣而言，何其熟悉。」林佳龍表示，威權築起的高牆與監牢限制了行動，卻無法禁錮人民對自由的渴望。今年適逢台灣首度總統直選30週年，回望這段歷史更深知民主得來不易，台灣也在歷史苦難中，一步步淬煉出今天自信與韌性的民主社會。林佳龍轉述，蕭美琴在論壇上提到「沒有任何一座島嶼小到不值得擁有自己的聲音，也沒有任何社會小到不值得受到尊重」。林佳龍表示，「這段話站在文托泰內島上發表，格外具有時代意義。」而停留島上期間，他也陪同蕭美琴與歐洲議會復興歐洲黨團主席阿耶（Valérie Hayer）等歐洲友人深入交流，從安全挑戰、經濟脅迫、全社會韌性，談到半導體合作與歐洲再工業化。每一項議題都希望向世界傳遞，「台灣是全球民主供應鏈與安全秩序中，具備堅定實力、不可或缺的夥伴」。台灣除了需要國際社會的支持，也累積了經驗、具備能力，更有責任為民主夥伴作出貢獻。「外交不是逞強鬥狠，而是以堅定溫和的力量凝聚眾人、團結理念相近的夥伴，在互信基礎上穩步向前。」林佳龍最後感謝賴清德的支持與指導，以及所有為此次任務日夜無休、縝密籌劃的外交部同仁、駐外館處及總統府團隊，共同讓台灣的聲音被更多歐洲夥伴聽見。他表示，「站在外交第一線，我們會繼續努力，讓台灣穩健走向世界」。